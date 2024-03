Chèque Energie 2024 : voici le montant qui sera versé à partir du mois prochain

Pour cette année 2024, le chèque énergie sera versé entre le 2 avril et le 15 mai. Accordé automatiquement une fois par an, selon la situation familiale et les ressources du foyer, son montant se situera entre 48 euros et 277 euros.

Cette année, 5,6 millions de ménages français bénéficieront du chèque énergie, qui sera versé entre le 2 avril et le 15 mai 2024.

Le montant de cette aide variera de 48 à 277 euros, en fonction des situations des ménages. Les foyers concernés n’ont aucune démarche administrative à faire, car ces chèques seront automatiquement envoyés à la dernière adresse enregistrée par l’administration fiscale.

Un montant non revalorisé

Si le montant du chèque n'a pas bougé depuis la mise en place de l'aide en 2018, les prix de l'énergie, eux, ont considérablement augmentés ces cinq dernières années. Plusieurs associations réclament ainsi une revalorisation du montant de chèque, à l'instar de la CLCV, qui avait proposé fin 2022 de tripler son montant, avec une aide maximale de 600 euros.

Le chèque énergie couvre de nombreuses dépenses essentielles, comme l’électricité, le gaz, le bois, ou encore les travaux de rénovation, à condition qu'ils soient dédiés à améliorer l’isolation du logement concerné.

Son usage est simple. Pour être utilisé, le chèque doit être envoyé à un fournisseur par voie postale ou via Internet, et le montant réglé est alors déduit des prochaines factures.