Harcèlement dans les transports en commun : la RATP met un bus à disposition pour sensibiliser sur le terrain

Du 3 au 9 avril, pour la semaine de lutte contre le harcèlement de rue, L'Oréal Paris, la Fondation des Femmes et la RATP ont annoncé le déploiement d’un bus pour sensibiliser à la cause, sur le terrain, ce mercredi et jeudi.

Une première pour un opérateur de transport. La RATP a mis à disposition un bus dès ce mercredi matin, conjointement avec L'Oréal Paris et la Fondation des femmes, pour sensibiliser sur le terrain, à l'occasion de la semaine de lutte contre le harcèlement de rue.

Le véhicule a pour but de servir de «support» afin, pour les volontaires, de se familiariser avec la méthodologie des 5D notamment, pour être mieux préparés en cas de harcèlement dans la rue et les transports en commun.

Outre Cours de Vincennes devant le lycée Hélène Boucher ce mercredi matin, le bus doit aussi stationner à d'autres arrêts stratégiques de la ville de Paris et proche couronne. La prochaine destination sera l'arrêt de métro Saint-Denis Université où il accueillera des formations de 14h à 17h ce mercredi, puis, pour permettre à un maximum de personnes de participer dans des lieux différents, le bus fera une halte le jeudi 4 avril de 11h à 14h30 à Denfert-Rochereau, et conclura sa course à la bibliothèque François Mitterrand de 16h à 19h30, toujours selon la même source.

Des chiffres consternants

«Alors que 75 % des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l’espace public, cette initiative conjointe vise à sensibiliser le grand public et faire changer les mentalités sur le harcèlement de rue», a rappelé la Fondation des femmes, se basant sur une enquête internationale menée par IPSOS pour L’Oréal Paris réactualisée en 2023.





En effet, cette initiative s'inscrit dans un constat accablant, tiré de l'étude Ipsos qui montre que 46 % des femmes adaptent leurs trajets quotidiens pour éviter une situation de harcèlement sexuel. «Ce comportement révèle une forme d'invisibilisation des femmes dans l'espace public, où elles se voient contraintes de planifier leurs déplacements et d'éviter certains lieux pour préserver leur sécurité», a déclaré l'association.

«Le déploiement du programme dans l’espace public avec la symbolique du bus pour matérialiser le harcèlement sexuel dans les transports prend donc tout son sens en partant de ce constat», a ajouté l'organisme.

Pour rappel, la méthodologie des 5D mise en place par la RATP, permet à l’ensemble des agents de former un maximum de personnes, à adopter le bon comportement en situation de harcèlement dans les transports grâce à cinq mots débutant par la lettre D : «Distraire», «Documenter», «Diriger», «Déléguer» et «Dialoguer». À ce jour, plus de 2,5 millions de personnes ont été formées dans le monde et près de 130.000 personnes en France.