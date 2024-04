Voitures volées : voici les 5 régions les plus à risque, selon une étude Coyote

Toutes les quatre minutes en France, une voiture est volée, a révélé une étude publiée ce jeudi 4 avril, qui a aussi dévoilé les cinq régions les plus touchées par les vols de véhicules.

Des résultats en hausse dans certaines régions. Pour la première fois depuis plus de dix ans, le vol de voiture a très nettement augmenté en 2022, révèle une étude de Coyote, publiée ce jeudi 4 avril.

À l'échelle nationale, le nombre de vols de véhicules en 2022 a augmenté de 9%. Le nombre exact est de 133.800, soit un vol sur quatre sur l’ensemble du pays.

Cette même année, la grande majorité de ces vols concernent des véhicules quatre roues. 67% de ces vols concernent des modèles SUV, en raison de leur succès, «et donc du potentiel que ces véhicules représentent à la revente ou à l’export», explique l’étude.

Aussi certaines régions sont particulièrement exposées aux risques de vols de véhicules.

Pays-de-la-Loire

Dans les Pays-de-la-Loire, le risque de vol reste important avec un taux de sinistralité de 2,7 sur 1.000 polices d’assurance en vigueur. Le taux de sinistralité est l'indicateur qui mesure le nombre de sinistres enregistrés, par rapport au nombre de polices d’assurance en vigueur.

Hauts-de-France

La région des Hauts-de-France enregistre un taux de sinistralité de 2,8/1.000.

Auvergne-Rhône-Alpes

L’Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région la plus sinistrée de France. Mais avec une quantité importante de vols de véhicules touchant le en 2022, c’est la région qui a connu la hausse la plus significative (+26,1%) de son taux de sinistralité, qui est de 2,9/1.000. Le nombre de vols a augmenté de 11%.

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur enregistre quant à elle le second taux de sinistralité le plus élevé, soit de 4,2/1.000. Celui-ci a d’ailleurs augmenté de 2,4% par rapport à 2021. Le nombre de vol, lui, a augmenté de 12% dans la région sur l'année 2022.

Île-de-France

Comme chaque année, la région parisienne est celle qui enregistre à la fois le plus grand nombre de vols, et le plus grand taux de sinistralité, situé à 5,9/1.000. En Île-de-France, le nombre de vol y a augmenté de 4%.