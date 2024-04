Marathon de Paris : quels sont les quartiers à éviter pour circuler sans souci ce dimanche ?

Ce dimanche 7 avril se tiendra la 47e édition du Marathon de Paris, synonyme de tracas pour les automobilistes devant transiter par la capitale le même jour. Focus sur le tracé de la course et sur les axes à éviter.

Le Marathon de Paris fait son grand retour dans la capitale, pour la 47e édition de cet événement sportif d’ampleur. Cette année, au départ de l’avenue des Champs-Élysées (8e arrondissement), plus de 50.000 coureurs s’élanceront, dimanche 7 avril. Une course qui mobilisera de nombreux axes situés dans plusieurs arrondissements de la capitale.

Le cortège, qui descendra une bonne partie de la voie, bifurquera, sur la place de la Concorde, en direction du palais Garnier (9e arrondissement) par un bref passage rue de Rivoli avant d’emprunter la rue de Castiglione qui leur permettra de passer par la place Vendôme, avant de gagner l’opéra. Après une boucle, les coureurs redescendront vers l’hôtel de Ville (4e arrondissement) via l’avenue de l’Opéra (1er et 2e arrondissement), avant de se réinsérer sur la (très) longue rue de Rivoli, en direction de l’ouest parisien.

le parcours initial légèrement modifié

Pour ce faire, ils prendront ainsi le chemin de la Place de la Bastille (à la jonction des 4e, 11e et 12e arrondissements), puis continueront, sur la rue de Reuilly et l’avenue Daumesnil, en direction du bois de Vincennes. Au niveau de la Porte Dorée (12e arrondissement), les marathoniens devront s’engouffrer dans l’espace vert pour effectuer une boucle, en suivant la route de la Pyramide, puis l’avenue de Gravelle (12e arrondissement).

Après le 20e kilomètre, les coureurs emprunteront, dans le même arrondissement, la rue de Charenton, avant de rejoindre l’avenue Daumesnil. Puis, au niveau du 25e kilomètre, les sportifs bifurqueront sur la voie Georges Pompidou, puis l’avenue de New-York (16e arrondissement), avant de gagner celle du Président-Kennedy, puis celle de Versailles, dans le même arrondissement.

Un parcours modifié en raison des crues

Avant d’accéder à la Porte d’Auteuil, d’arriver dans le Bois de Boulogne et ainsi de franchir le 35e kilomètre, il faudra que les coureurs empruntent le boulevard Exelmans. Une fois dans la zone verte, ils devront passer par le boulevard d’Auteuil, ainsi que l’avenue de l’Hippodrome. Dès qu’ils seront sortis du bois de Boulogne, les marathoniens traverseront l’avenue Paul Doumer, dernier grand axe de l’événement sportif. Le marathon s’achèvera au niveau de l’arc de Triomphe (jonction des territoires des 8e, 16e et 17e arrondissements), au terme des 42 kilomètres de la course.

Outre les monuments déjà évoqués, les coureurs pourront contempler de beaux édifices sur leur parcours : le château de Vincennes, la cathédrale Notre-Dame de Paris, le musée d’Orsay, la tour Eiffel ou encore l’hippodrome d’Auteuil. À noter que le parcours initial a été légèrement modifié, en raison de la crue de la Seine, qui rendait certaines parties du tracé prévu impraticables. Mais, selon les organisateurs, «le nouveau parcours ne présentera pas de différence avec le parcours initialement prévu», notamment parce qu’il s’agit d’un parcours «homologué depuis plusieurs années», en prévision d’une crue du fleuve parisien.