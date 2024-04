Météo : baisse des températures, pluie, éclaircies… Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Malgré une fin de semaine nuageuse et parfois pluvieuse, les températures printanières étaient de retour ces derniers jours. Néanmoins, cette tendance devrait s’inverser en début de semaine prochaine avec une baisse des températures à compter de mardi.

Avec un pic de chaleur précoce en fin de semaine, la France a été marquée par des températures printanières, voire estivales, durant les journées du vendredi 5 et samedi 6 avril. Dans le Sud-Ouest, et notamment près des Pyrénées, les températures ont culminé jusqu’à 30 °C tandis que, dans la moitié nord, le thermomètre a atteint 24 à 27 °C sur l’Est des Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, l’Alsace et la Franche-Comté.

Mais à compter de ce dimanche 7 avril, si la journée s’annonce peu pluvieuse elle n'en restera pas moins très nuageuse avec un début de baisse des températures, notamment dans le Nord-Ouest du pays.

Au cours de cette journée, les maximales devraient atteindre 16 °C à Brest, 17 °C à Nantes, 18 °C à Rouen et 19 °C à Paris, à Amiens et à Lille. En revanche, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté devraient profiter, eux, d’un thermomètre assez clément. Le mercure devrait grimper jusqu’à 26 °C à Strasbourg et 27 °C à Belfort.

Un début de semaine mitigé

Dans le Sud-Est, c’est l’ambiance plutôt estivale qui règne. À Marseille, Lyon et Montélimar, les maximales pourraient atteindre 26 °C au cours de la journée. À Gap, celles-ci devraient s’approcher des 27 °C. En parallèle, les températures devraient chuter dans le Sud-Ouest et elles ne devraient pas dépasser 21 °C à Toulouse et 23 °C à Tarbes, selon les prévisions de Météo-France.

Si les nuages devraient continuer à dominer le ciel français ce lundi 8 avril, les températures, elles, devraient enregistrer une légère hausse, notamment en région parisienne et à Reims où l’on passera de 19 °C la veille à 22 °C. À Toulouse, les températures devraient monter d’un point, passant de 21 °C à 22 °C.

Plus globalement, les maximales devraient être comprises entre 20 et 26 °C dans le Sud-Est, entre 22 et 26 °C dans le Nord-Est et entre 14 °C et 23 °C dans le Nord-Ouest.

Quelques passages pluvieux sont toutefois attendus à Biarritz, à Toulouse, à Tarbes, à Limoges et à Auxerre en début de soirée. Et cette perturbation devrait se généraliser durant la journée du mardi 9 avril puisque la pluie devrait marquer sa présence dans une large partie du territoire, provoquant par la même occasion la rechute des températures.

Mardi, aucun département ne devrait dépasser les 15 °C, sauf à Nice où le mercure atteindra les 17 °C. Dans la moitié nord, les maximales devraient s'approcher des 12 °C à Metz, Amiens et Lille, 13 °C à Paris, 14 °C à Rennes et 16 °C à Strasbourg. En revanche, celles-ci devraient légèrement frôler les 16 °C dans le pourtour méditerranéen. Par conséquent, le mercure devrait chuter d’au moins 10 °C par rapport à la veille.

Des températures proches des 30 °C samedi ?

La perturbation du mardi devrait quitter le territoire mercredi 10 avril, laissant derrière elle de belles éclaircies et un beau ciel lumineux qui devraient concerner une large partie de la France. Du côté du mercure, celui-ci devrait légèrement augmenter par rapport à la veille. Sur le plan national, les températures devraient être comprises entre 12 et 18 °C.

Et la hausse du thermomètre devrait se confirmer au cours de la journée du jeudi 11 avril malgré un ciel voilé. Car les 20 °C devraient être dépassés dans la moitié nord, notamment à Tours (20 °C), à Paris, à Rouen et à Rennes (21 °C).

Dans le Sud-Est, on retrouvera un beau soleil et un mercure assez printanier atteignant 21 °C à Marseille, 22 °C à Perpignan, 23 °C à Gap et jusqu’à 24 °C à Montpellier.

La fin de la semaine s’annonce, quant à elle, bien similaire au week-end dernier puisque le thermomètre devrait monter jusqu'à 24 °C à Paris et 27 °C à Auxerre. Dans la moitié sud, les températures devraient frôler les 30 °C durant la journée du samedi 13 avril et notamment à Toulouse, Montpellier et Tarbes, le tout sous un ciel lumineux et un soleil éclatant.