Cannabis découvert chez la maire d'Avallon : les gardes à vue des sept personnes interpellées prolongées

Au moins 70 kg de stupéfiants ont été découverts par les forces de l'ordre chez la maire d'Avallon (Yonne), Jamilah Habsaoui, ce dimanche 7 avril, lors d'une opération place nette. En plus de l'édile, six personnes ont été interpellées et leur garde à vue a été prolongée ce lundi.

Les gendarmes de la brigade de recherches d'Avallon (Yonne) ont découvert, ce dimanche 7 avril, au moins 70 kg de cannabis chez la maire de la commune, Jamilah Habsaoui, a confirmé la gendarmerie à CNEWS.

Au moins 75 gendarmes avaient été engagés dans cette opération place nette, dont la brigade de recherches d'Avallon, le PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de la compagnie d’Avallon, des chiens de détection de stupéfiants ainsi que les renforts de la section de recherches de Dijon.

En plus de la maire divers gauche, six personnes ont été interpellées à la suite de cette saisie importante. En l'occurrence, deux de ses frères et quatre autres individus. Ce lundi 8 avril, leur garde à vue a été prolongée.

Lingot d'or, cocaïne, cannabis et arme retrouvés chez la maire

Le frère de l'édile est connu pour trafic de stupéfiants. Ce dernier venait de sortir de prison, notamment pour des affaires liées aux stupéfiants, selon une source proche du dossier.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert des lingots d'or, de l'argent en liquide, de la cocaïne, du cannabis et des armes, a confirmé le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily.

Selon des sources proches du dossier révélées à CNEWS, la maire - élue en 2021 après avoir été premier adjointe pendant plusieurs années - est orginaire du quartier de la Morlangue, connu pour être sensible.

Lancées il y a 6 mois, 473 opérations anti drogues « Place nette » ont été conduites, complétées par 9 opérations « Place nette XXL » : 7 177 individus interpellés, 3,6 tonnes de drogues, plusieurs centaines d’armes et 11,3 millions € d’avoirs criminels saisis. Bravo aux… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 7, 2024

Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé dans l'après-midi de ce dimanche l'interpellation de «7.177 individus», ainsi que la saisie de «3,6 tonnes de drogues», de «plusieurs centaines d’armes» et de «11,3 millions d'euros d’avoirs criminels», depuis le début des opérations «place nette» il y a six mois : «Bravo aux policiers et aux gendarmes. On continue», s'est-il réjoui.