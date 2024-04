Météo : voici les 26 départements placés en vigilance jaune orages ce jeudi

Le temps restera frais ce jeudi 18 avril et des averses seront à prévoir, a averti Météo-France, plaçant 26 départements de l’Hexagone en vigilance jaune orages.

Soyez attentifs. Météo-France a placé 26 départements en vigilance jaune orages ce jeudi 18 avril.

Sont concernés par cette vigilance, les Bas et Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain et le Cantal.

Mais également, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Lozère, l'Aveyron, le Tarn, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, et les deux départements de Corse.

Dans le centre, l'est et le sud-est du pays, la journée sera marquée par des averses dans l'après-midi.

Beau temps sur la façade atlantique

Sur la façade ouest, de faibles averses laisseront place au soleil. Les températures seront de saison, avec une maximale de 15 degrés à Rennes, Bordeaux et Biarritz et une minimale de 12 degrés à Tarbes et Toulouse.

Au centre et à l'est, les minimales seront de 6 degrés à Belfort et Bourg-Saint Maurice. La maximale sera atteinte en Corse, à Ajaccio avec 16 degrés.