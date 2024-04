Vidéosurveillance algorithmique : quelle est cette technologie qui sera testée à Paris ce week-end ?

La SNCF et la RATP expérimentent les images de caméras de vidéosurveillance algorithmique (VSA) du vendredi 19 au lundi 22 avril, à l'occasion d'un concert à la Défense Arena, et du match de football PSG-OL.

La préfecture de police de Paris a donné son feu vert ce mercredi 17 avril à la SNCF et la RATP. Les deux compagnies de transports pourront expérimenter les images de caméras de vidéosurveillance algorithmique (VSA), du vendredi 19 au lundi 22 avril, pour le concert des Black Eyed Peas à La Défense Arena, et le match de football PSG-OL.

Ce test est le second depuis la première expérimentation des caméras de vidéosurveillance par algorithme, votée dans la loi «Jeux olympiques et paralympiques», qui avait eu lieu les 3 et 5 mars, à l'occasion de deux concerts du groupe Depeche Mode à l'Arena de Bercy.

«Le service RATP sûreté est autorisée à mettre en œuvre le traitement algorithmique dénommé “Cityvision” et développé par la société Wintics du 20 avril à 14H00 au 21 avril 2024 à 06H00, à l’occasion du concert du groupe Black Eyed Peas dans la salle du Paris La Défense Arena le 20 avril 2024», indique un arrêté de la préfecture de police de Paris publié mercredi.

Les images conservées pendant 12 mois

«Les opérations de collecte, de consultation, de communication, de modification et d'effacement des images faisant l’objet d’une analyse algorithmique, ainsi que les signalements générés par le traitement font l’objet d’un enregistrement», note l’arrêté, précisant que les données seront conservées douze mois.

Seront exploitées par ce traitement les images des caméras des stations Nanterre-Préfecture (RER A), et de La Défense-Grande Arche (RER A et ligne 1 du métro).

Le second arrêté prévoit aussi l’exploitation des images «issues des 118 caméras installées en gare de Paris-Gare de Lyon et du pont du Garigliano», à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1 qui opposera le PSG à l'Olympique lyonnais dimanche au Parc des Princes.

La VSA testée pendant les JO

Toutes ces caméras rendront détectables les intrusions en zone interdite au public ou sensible, les mouvements de foule dans des zones à risque, une densité anormalement élevée, ou encore un bagage abandonné.

Des panneaux et affiches ont été installés aux entrées et sorties des zones concernées par cette expérimentation, soit en gare de Paris-Gare de Lyon et du pont du Garigliano.

Les affiches figurent aussi aux stations Nanterre-Préfecture et La Défense-Grande Arche.

Les JO-2024 seront une occasion de tester la vidéosurveillance algorithmique. Toutefois, les autorités assurent qu’aucun des logiciels utilisés ne permet la reconnaissance faciale, déjà employée en France, sous conditions et dans certains cas précis.