Météo : 6°C à Paris, 9°C à Marseille... Voici les villes où la fraîcheur s'installera ce week-end

La fin de semaine va être fraîche sur une majeure partie du territoire. Des épisodes pluvieux dans le nord-est de la France vont entraîner une chute des températures. Et d'autres régions vont observer des gelées printanières le matin.

Il faudra ressortir sa doudoune du placard ce week-end. Pour une large partie du territoire, les températures vont descendre en dessous des 10° C. Des gelées matinales et des épisodes pluvieux sont attendues, notamment dimanche, dans le quart nord-est de la France.

Point prévision pour ce WE de départ en vacances !





De faibles averses vont circuler samedi et dimanche sur la région laissant par moment briller le soleil !



Le vent de nord va souffler avec des rafales comprises entre 40 et 50km/h augmentant ainsi la sensation de froid ! pic.twitter.com/dKzAbKVudo — Météo-France Nord (@MeteoFrance_N) April 19, 2024

C'est le cas à Chaumont (Haute-Marne), où Météo-France annonce 3° C samedi matin et seulement 1° C pour le lever du soleil, ce dimanche. «Les gelées matinales pourraient revenir localement sur plusieurs régions dimanche matin, tout en restant faibles», indique l'organisme météorologique dans son bulletin. À Belfort, le mercure ne dépassera pas les 6° C en plein après-midi, en raison de «pluies éparses». Les températures ressenties devraient, ainsi, être encore plus faibles.

La situation ne devrait pas être très réjouissante dans le nord, puisqu'il fera 9°C à Lille et à Amiens samedi après-midi, malgré un ciel ensoleillé. Même situation en Savoie, où 2° C sont attendus à Bourg-Saint-Maurice, ou encore dans le Massif-Central, avec 2° C à Aurillac et 3° C à Vichy.

Du côté des grandes métropoles, le printemps peinera encore à se faire ressentir. À Paris, 6° C sont attendus le matin et moins de 10° C l'après-midi. À Marseille, les promeneurs de la Canebière pourront mettre une petite écharpe, avec un mercure fixé à 9° C. Les Lyonnais ne seront pas épargnés par le froid et enfileront leurs gants, avec 5° C prévu ce dimanche matin.

La situation ne devrait toutefois pas durer. D'après Météo-France, si le week-end prochain sera pluvieux, il devrait s'accompagner d'une hausse des températures, avec la quasi-totalité du territoire au-dessus des 15° C.