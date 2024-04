Episode de fraîcheur en France : quand les températures vont-elles remonter ?

Depuis le 16 avril dernier, la France fait face à des températures très basses. Et ce, en raison de la présence d’un anticyclone à l’ouest de l’Europe et, en parallèle, d'une dépression à l’Est du continent, orientant le flux plus au nord. Par conséquent, cet épisode de fraîcheur devrait rester en place durant quelques jours encore.

Après une semaine plutôt fraîche, les températures basses continuaient de s'accentuer ce dimanche dans l’Hexagone et les gelées matinales étaient présentes ce 21 avril sur plusieurs régions françaises. Bien que l’on soit au printemps, ces températures sont dignes d’un mois de novembre, voire de janvier, et devraient se poursuivre durant les prochains jours.

Car selon les prévisions de Météo-France, les maximales seront comprises entre 9 et 14 °C dans la moitié nord de la France lundi 22 avril tandis que, plus au sud, on pourrait enregistrer des températures allant jusqu’à 16 °C.

Mardi, on devrait rester sur le même scénario avec un temps plutôt nuageux dans le nord de la France et ensoleillé, ponctué parfois de quelques averses, dans le sud de l’Hexagone. Les températures devraient rester similaires à celles enregistrées la veille avant une légère chute dans la moitié nord durant la journée du mercredi 24 avril.

Ce jour-là, les maximales devraient atteindre 9 °C à Metz, 10 °C à Lille et à Strasbourg, 11 °C à Paris et à Rouen et jusqu’à 14 °C à Brest et à Rennes. Sur le pourtour méditerranéen, on devrait enregistrer 16 °C à Perpignan, à Marseille, à Montpellier et à Nice.

Un timide redoux jeudi

Jeudi, les températures devraient reprendre un petit peu de couleurs avec des maximales atteignant 14 à 16 °C presque sur toute la moitié nord et 16 à 20 °C sur la moitié sud. Toutefois, on s’attend à un temps pluvieux du Nord au Sud et d’Est à Ouest.

Et ce n’est pas tout, car les températures devraient poursuivre leur remontée durant la journée de vendredi. Les maximales devraient, ainsi, frôler les 20 °C à Tours, à Auxerre, à Nantes et à Rouen. En revanche, elles seront de l’ordre de 17 °C à Paris et à Reims.

Samedi 27 avril, les températures seront nettement meilleures qu’en début de semaine. On devrait enregistrer 19 °C à Paris et à Reims, 20 °C à Metz et 22 °C à Strasbourg et à Auxerre.

Dans le sud, les 20 °C devraient être dépassés à Tarbes (22 °C), à Toulouse (21 °C), à Marseille (21 °C) et à Ajaccio (23 °C).

Un épisode de fraîcheur «notable»

Mais pourquoi le thermomètre est-il si bas durant ce début de semaine ? Comme l’explique Météo-France, ces températures basses en France sont dues à la présence d’un anticyclone à l’ouest de l’Europe et une dépression à l’Est. Le flux est donc orienté au Nord, favorisant un temps frais pour la saison.

Et si cet épisode de fraîcheur est considéré comme «singulier», c’est en partie en raison de sa «durabilité». Il a commencé le 16 avril dernier et il devrait durer, donc, plus de sept jours consécutifs. Plus frappant encore, l’indicateur thermique national, permettant d’avoir un indice sur l’évolution globale des températures en France, est «en-dessous de la normale de 1991 à 2020».

Cet épisode de fraîcheur est également étendu géographiquement puisque «la coulée d'air polaire canalisée par les hautes pressions britanniques concerne une grande partie du continent en épargnant quand même les régions les plus à l'ouest (comme le Portugal) ou l'extrême est (des Balkans à la Russie occidentale)», note Météo-France.