Pessah 2024 : une fête sous haute surveillance

Alors que les juifs du monde entier vont célébrer Pessah à compter de ce lundi 22 avril, dans un contexte géopolitique inflammable entre Israël et l'Iran, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a renforcé les effectifs de sécurité autour des lieux de culte avant cette fête majeure.

Des effectifs de sécurité renforcés. Dès ce lundi 22 avril, les juifs célèbrent Pessah, une fête essentielle dans le calendrier hébraïque qui rappelle l'exode dans le désert après la sortie d'Égypte, et l'émancipation des juifs esclaves de pharaon.

Ainsi, à partir de 21h36 demain, les juifs observeront une semaine mêlant prières, restrictions alimentaires et partages. Alors qu'Israël traverse une situation géopolitique tumultueuse après avoir été attaquée par l'Iran il y a une semaine, et dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé des effectifs de sécurité supplémentaires autour des synagogues et des écoles juives.

Des militaires en renfort

«À l’approche de la fête juive de Pessah et compte tenu du contexte international, j’ai donné instruction aux préfets de renforcer significativement la sécurité des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs, en particulier les synagogues et les écoles confessionnelles», indiquait-il sur X le 14 avril dernier.

Le ministre a demandé aux préfets de prévoir une présence «statique et visible» des forces de l'ordre devant les lieux de culte et édifices «les plus sensibles ou emblématiques». Il a aussi, par le biais d'un télégramme daté du dimanche 14 avril, assuré aux préfets la nécessité de «réquisitionner les militaires de Sentinelle», afin de soulager les effectifs de police et de gendarmerie dans leurs missions.

Cette décision a été prise en raison du «niveau très élevé de la menace terroriste», du «maintien à un haut niveau des actes à caractère antisémite» et de «la persistance des tensions au plan international dont l'attaque de l'Iran sur Israël», ajoutait-il dans son courrier adressé aux préfets. Des «passages réguliers des forces de police et de gendarmerie devant les commerces spécialisés», sont également anticipés durant cette semaine de la Pâques juive.