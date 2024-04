Attentat de Nice : deux proches de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel jugés en appel à compter de ce lundi

Près d’un an et demi après leur condamnation en première instance, deux proches de l’auteur de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais, sont jugés en appel à partir de ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Une nouvelle fois à la barre. Deux proches de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l’auteur de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, se retrouvent à nouveau devant la justice ce lundi, pour leur procès en appel devant la cour d’assises spéciale de Paris.

Mohamed Ghraieb, 48 ans, et Chokri Chafroud, 44 ans, avaient tous les deux été condamnés en première instance à dix-huit ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste. La cour avait estimé que «Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait été associé, dans la détermination puis la réalisation de son projet criminel, tant à Mohamed Ghraieb qu’à Chokri Chafroud».

Sur les huit personnes condamnées en première instance en 2022, ils sont les deux seuls à avoir fait appel de leur condamnation. Les six autres ont écopé de peines allant de deux à douze ans de prison.

Lors de leur premier procès, les deux accusés ont toujours clamé leur innocence, affirmant qu’ils ne savaient absolument rien des projets terroristes de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Mohamed Ghraieb a par ailleurs fait plusieurs grèves de la fin en détention après le verdict tombé le 13 décembre 2022. Les avocats des deux accusés ont indiqué qu'ils allaient plaider l'acquittement.

Un nouveau procès filmé

La cour d’assises spéciale de Paris, présidée par le magistrat Christophe Petiteau, devra donc confirmer ou infirmer la culpabilité des deux hommes. «Les victimes attendent principalement que la cour d'appel confirme les condamnations, voire aille au-delà concernant le quantum des peines» a indiqué à l'AFP l'avocate niçoise Me Olivia Chalus-Penochet, qui représente plusieurs parties civiles.

Ce nouveau procès, comme celui de première instance, sera filmé et enregistré pour les archives. Une web-radio permettra également aux quelque 2.500 parties civiles de suivre les débats en léger différé.

Avec 86 victimes, de 33 nationalités différentes, et plus de 450 blessés, l’attentat de Nice sur la promenade des Anglais, au camion-bélier, est la deuxième attaque terroriste la plus meurtrière commise en France, après les attentats du 13 novembre 2015. L’attaque de Nice avait été revendiquée par Daesh.