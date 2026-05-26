«C'est tellement lunaire que je ne m'énerve même pas» : les passagers de deux TGV Paris-Nice bloqués plusieurs heures sans climatisation

Deux TGV Paris-Nice ont été immobilisés lundi après-midi au nord de Lyon après un «défaut d'alimentation électrique», a indiqué la SNCF lundi soir. Les passagers ont attendu plusieurs heures sans climatisation, malgré les fortes chaleurs.

Un nouvel incident pour la SNCF. En ce jour de très fortes chaleurs, «des centaines de voyageurs» ont été immobilisés pendant plusieurs heures, lundi après-midi, après que deux trains ont été stoppés à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre par une rupture de caténaire, a indiqué la SNCF dans un communiqué.

Les voyageurs, bloqués dans les trains sans électricité et donc sans climatisation, ont toutefois pu descendre sur la voie en sécurité pour s'aérer, une fois que les autres trains censés emprunter la même ligne ont pu être détournés sur d'autres itinéraire. Cette immobilisation a créé de nombreux retards sur toutes les autres lignes.

D'importants retards sur toutes les lignes

L'incident a eu lieu à 16h à Montanay, au nord de Lyon, a indiqué SNCF Voyageurs en précisant que les équipes avaient reçu le soutien de la protection civile pour aider les passagers bloqués sur les voies. A 21h50, un des deux TGV était reparti et le deuxième était sur le point de repartir, a ajouté SNCF Voyageurs.

«La circulation n'a jamais été totalement interrompue», a ajouté la SNCF, selon laquelle une «enquête» doit déterminer la cause de l'incident. Les autres trains sur la ligne Paris-Lyon-Marseille-Nice ont été «détournés sur voie classique», ce qui a occasionné pour les voyageurs des retards, a indiqué la même source.

Des retards importants qui se sont fait sentir sur des lignes connexes du réseau ferré sud-est tard dans la soirée de lundi. Ainsi en gare de Bellegarde dans l'Ain, sur la ligne Genève-Paris, le train qui devait s'arrêter à 21h n'était toujours pas arrivé à 23h35 et était annoncé avec quatre heures de retard minimum, selon l'AFP.

«Tellement lunaire»

Selon les informations obtenues en gare, les passagers étaient invités à «prendre les trains de lundi matin», mais aucune information n'avait été donnée concernant une prise en charge en hôtel. «C'est tellement lunaire que je ne m'énerve même pas», a ainsi confié Aude, 22 ans, un peu abasourdie par la situation, à l'AFP.

La jeune femme, tout juste rentrée d'un week-end en Haute-Savoie, se prépare pour un stage en audit financier censé démarrer lundi matin à Paris, s'attend à se présenter «direct avec ses vêtements». Elle a déjà prévenu qu'elle ne serait peut-être pas présente.