Kendji Girac : la compagne du chanteur évoque une tentative de suicide et nie tout chantage

Après sa blessure par balle le mois dernier, Kendji Girac est toujours en convalescence. Pour la première fois depuis leur rencontre en 2014, sa compagne, Soraya Miranda, a pris la parole, niant tout «chantage au suicide» de la part du chanteur de 27 ans la nuit du drame.

Elle a pris la parole dans les colonnes du Parisien. Après son départ pour la Suisse avec sa fille Eva, Soraya Miranda, la compagne du chanteur Kendji Girac qui a été grièvement blessé par balle dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à Biscarrosse (Landes), sur une aire destinée à la communauté des gens du voyage, est revenue sur la nuit du drame.

Interrogé par les enquêteurs dans sa chambre d’hôpital après les faits, le chanteur avait déclaré s’être tiré dessus alors qu’il était seul dans sa caravane pour faire peur à sa femme qui menaçait de le quitter. Une «simulation d’un suicide» qui a fait les choux gras des réseaux sociaux mais également de la presse.

Cette raison a poussé sa compagne, Soraya Miranda, à prendre la parole auprès de nos confrères, pour la première fois depuis sa rencontre avec le chanteur en 2014. Dans cet article, publié ce dimanche 5 mai, la mère de la petite Eva a nié «tout chantage au suicide» fait par Kendji Girac.

«Kendji ne m’a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires. Cela n’a jamais existé. Je n’ai jamais subi la moindre violence quelle qu’elle soit de sa part. Je suis catégorique. Il en est incapable. Comment peut-on faire de telles spéculations ? Je veux rétablir la vérité, c’est surréaliste tout ce qui a été dit», a-t-elle raconté auprès de nos confrères.

«Comme je l’ai expliqué au procureur et à la police, au moment des faits, je n’étais pas dans la même pièce que Kendji, j’étais avec ma fille. J’ai juste entendu le bruit des placards, le coup de feu. Je me suis précipitée et quand je l’ai vu blessé, ça a été un choc. Le temps s’est arrêté, c’est comme si le monde s’écroulait, et je suis sortie chercher des secours», a-t-elle ajouté.

Un homme «incapable de faire du mal à qui que ce soit»

Décrivant un homme «d’une gentillesse infinie», Soraya Miranda a estimé que Kendji Girac «est incapable de faire du mal à qui que ce soit, sauf finalement à lui-même. Il était depuis quelques mois dans une mauvaise passe, nous en parlions, je sais qu’il va la surmonter et je serai à ses côtés. Il est choqué de s’être infligé autant de mal à lui-même».

Lors de son intervention télévisée dans le cadre de cette même affaire, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, a donné beaucoup de détails, dont certains ont parfois été perçus comme inutiles, car relevant de la vie privée de l’interprète de «Color Gitano».

Dans un communiqué publié le soir-même, les managers du chanteur avaient regretté «que le magistrat ait cru bon de divulguer l’intimité de la vie privée et familiale de Kendji Girac qui est un homme discret et réservé par nature, et ce sans nécessité au regard de l’enquête en cours».

Un «déballage médiatique» jugé «pas nécessaire», selon Soraya Miranda. «Je ne suis pas là pour juger le travail qui a été fait, mais j’ai été très étonnée qu’autant de détails de notre histoire soient dévoilés sans que nous le souhaitions. Pour moi, cela n’était pas nécessaire», a-t-elle réagi auprès de nos confrères.