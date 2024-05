Pont du 8-Mai et de l'Ascension : Bison futé voit rouge partout dès ce mardi dans le sens des départs, le dimanche classé noir pour les retours

Le pont du 8-Mai et de l'Ascension, conjugué à un grand soleil et des températures douces, s'annonce très tendu pour les automobilistes. Bison futé prévoit un trafic extrêmement dense sur l'ensemble du territoire, avec une journée classée rouge dès ce mardi et même noire dimanche.

Pour le week-end rallongé de l'Ascension et du 8-Mai, les automobilistes vont devoir s'armer d'une grande patience. Bison futé, le Centre national d’information routière, prévoit en effet de nombreux ralentissements sur les routes du pays.

Une situation d'autant plus compliquée qu'en région parisienne l'autoroute A13 est fermée depuis le 18 avril, à la suite d'une fissure transversale sur le secteur de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Le segment Paris-Vaucresson, fermé sur les deux voies de circulation pour le moment, ne devrait rouvrir que partiellement le 11 mai prochain dans le sens Province - Paris.

L'autre partie de l'autoroute reste fermée pour une durée indéterminée, le temps de réaliser les travaux de réparation des réseaux électrique et d'eau passant sous la route. En attendant, les usagers ont dû modifier leurs habitudes depuis Paris vers l'Ouest, en bifurquant notamment sur l'A14 ou la N118. Des axes qui promettent d'être encore plus paralysés cette semaine dans le cadre du week-end prolongé.

un mardi rouge partout Dans le sens des départs

Entre mardi 7 et mercredi 8 mai, les départs seront difficiles. Bison futé annonce une journée rouge sur l’ensemble du territoire.

© Bison futé

Mercredi, le trafic diminuera légèrement tout en restant dans le jaune équivalent à une «circulation difficile».

© Bison futé

Bison futé reste toutefois optimiste pour les journées de jeudi et vendredi et annonce des circulations habituelles et fluides dans les deux sens.

un dimanche en rouge et noir Dans le sens des retours

En ce qui concerne les retours, samedi sera une journée ralentie par la densité du trafic routier. Dimanche, la journée s’annonce rude. La circulation sera «extrêmement difficile» dans tout le nord-ouest de la France.

© Bison futé



En Ile-de-France ainsi que dans tout le reste de la métropole, la circulation dans le sens des retours sera très dense. Bison futé annonce une journée en demi-teinte en rouge et noire.