JO 2024 : pourquoi les répétitions de la cérémonie d’ouverture ont-elles été encore reportées ?

A deux mois du début des JO 2024 (26 juillet-11 août), les répétitions de la cérémonie d’ouverture, prévues ce lundi matin sur la Seine, ont à nouveau été reportées.

Nouveau contre-temps à tout juste deux mois des JO 2024. Prévues, ce lundi matin, sur la Seine, les répétitions de la cérémonie d’ouverture ont encore dû être reportées. En cause, les mauvaises conditions météorologiques et les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale ces dernières semaines.

les organisateurs pas inquiets

Le débit du fleuve a été jugée trop rapide pour effectuer les essais techniques, destinés notamment à mesurer la distance entre les bateaux qui seront amenés à participer à la cérémonie. Celui-ci est en effet quasiment cinq fois plus élevé qu’à l’accoutumée à cette période.

Alors que cette répétition avait déjà été reportée le 8 avril dernier, en raison de la crue de la Seine, ce nouveau report n’est pas de nature à inquiéter les organisateurs. Plusieurs dates avaient été sélectionnées pour effectuer ces essais, qui pourraient avoir lieu le 17 juin prochain. Même si aucune date définitive n’a été fixée pour le moment.

«Cela aura lieu quand les conditions météo le permettront», a indiqué, à l’AFP, le comité d’organisation. Il est également important de rappeler qu'un premier test avait été effectué l’été dernier permettant d’avoir les éléments nécessaires.

Au total, près de 180 bateaux devraient parader, le 26 juillet prochain entre 19h30 et 23h, sur un parcours long de six kilomètres entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Ina.