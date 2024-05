Météo : le département de la Moselle placé en vigilance rouge pour pluie et inondation

Météo-France a placé ce vendredi après-midi, le département de la Moselle en vigilance rouge pour pluie et inondation, en raison d’un épisode pluvieux très important près des frontières allemandes.

La plus grande prudence est de mise. En raison des fortes intempéries qui touchent le nord de l'Alsace et de la Lorraine depuis ces dernières heures, le département de la Moselle est passé de la vigilance orange à la vigilance rouge pour pluie et inondation ce vendredi, a annoncé l'institut météorologique.

1 département en Rouge



3 départements en Orange

«Les pluies se montrent beaucoup plus durables et plus fortes que prévu sur le nord de l'Alsace et surtout sur le nord de la Lorraine, d'où le passage en vigilance Rouge sur la Moselle dès cette mi-journée», a indiqué Météo-France.

Un appel à la vigilance

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a appelé sur X les Mosellans «à la plus grande prudence et au respect des consignes des autorités», en reprenant les conseils dictés par Météo-France dans ce contexte, rappelant notamment la nécéssité de rester à l'abris chez soi, de ne pas sortir dehors ou encore de ne pas utiliser son véhicule par exemple.

Le département de la Moselle est placé en vigilance rouge pour pluies et inondations par @meteofrance. J’appelle les Mosellans a la plus grande prudence et au respect des consignes des autorités. https://t.co/zlNSwwYZjz — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024

Et pour cause, «depuis la soirée de jeudi, un épisode pluvieux, très ponctuellement orageux, s'est mis en place sur une petite portion nord-est du pays. Les pluies se prolongent une partie de cette journée de vendredi. Les quantités d'eau attendues sur l'épisode sont revus à la hausse. Ils seront de l'ordre de 80 et 100 mm de la région de Thionville à l'Alsace bossue», a poursuivi Météo-France dans son bulletin.