JO 2024 : les événements festifs à retrouver au Hangar Y en marge des épreuves

Au sein du parc de Chalais-Meudon (Hauts-de-Seine) classé domaine national, loin du tumulte parisien, le Hangar Y organisera quatre événements festifs gratuits autour de la danse contemporaine en marge des Jeux olympiques 2024, l’occasion d’associer spectacle et discipline sportive.

Rassembler sports et arts. Ancien hangar à dirigeables entouré d’un parc de 10 hectares à Meudon dans les Hauts-de-Seine, le Hangar Y propose quatre événements festifs gratuits en marge des JO de Paris 2024, avec pour fil rouge la danse contemporaine.

Spectacles, nuit blanche, expositions…Les artistes et les athlètes auront carte blanche pour défier les règles de la représentation et célébrer la rencontre du sport et de la création contemporaine.

Après un premier événement le samedi 4 et dimanche 5 mai mêlant avec humour football et danse à travers des chorégraphies parfois improvisées et des ateliers, quatre autres rendez-vous sont prévus dès le 1er juin.

Samedi 1er juin :

De 18h à 20h le samedi 1er juin, les amateurs de haut voltige pourront assister à la performance des «Traceurs», réalisée par Rachid Ouramdane avec Nathan Paulin et des acrobates.

Durant 30 minutes, le funambule en altitude Nathan Paulin s'élèvera au-dessus du bassin de Chalais dans le parc, faisant face au paysage conçu par André Le Nôtre au XVIIe siècle. Il se lancera alors dans la traversée de la nef du hangar. Sur la terre ferme, une dizaine d'acrobates exécuteront portés et voltiges, animés par le son de la voix du funambule.

A noter que ces performances en extérieures dépendent des conditions météorologiques, elles pourront ainsi être annulées si les conditions ne sont pas optimales pour les artistes. En parallèle de ces deux performances, l'exposition «Rayon jouets» et le parcours d'oeuvres dans le parc seront accessibles gratuitement de 17h à 22h.

Pour la journée du dimanche, une montgolfière imaginée par l'artiste Maxime Rossi fera étape au Hangar Y, dans le cadre de La Métropolitaine, rendez-vous international d’art contemporain de La Métropole du grand Paris. Maxime Rossi représentera également un opéra synesthésique divisé en quatre actes selon les éléments de la vie : terre, feu, air et eau. Plusieurs ateliers seront organisés au sein même de la montgolfière qui servira de support.

Samedi 8 juin :

Le samedi 8 juin à 12h, Paris Dance Project, réalisée avec le soutien de la Ville de Paris et en partenariat avec la Philharmonie de Paris, offrira la possibilité de se retrouver à Meudon comme à Saint-Ouen, en passant par le centre de Paris ou la Philharmonie.

Au programme, des créations éphémères traverseront la capitale pour dessiner les contours d'un grand Paris en mouvement, en dialogue avec une scène centrale où voix, chants, poèmes et textes entreront en communion.

Au Hangar Y, les spectateurs pourront assister à une création du chorégraphe Salia Sanou, pensée spécialement pour la nef du bâtiment et son histoire. Le spectacle sera suivi d’un atelier participatif.

Dans le détail, ce projet bénéficie du soutien de la région Île-de-France, du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et de l’Institut Français, de la ville de Meudon, de la ville de Saint Ouen, du département des Hauts-de-Seine, et du Hangar Y.

Samedi 6 et dimanche 7 juillet :

Le samedi 6 juillet, le Hangar Y donnera carte blanche à la Kivuko Compagnie pour une programmation nommée «Bounce Back» autour de la danse et du basketball.

Quatre interprètes, à la fois musicien, danseurs et basketteurs, se partageront la scène-terrain, accompagnés d’un ballon de basket, dès 15h. Durant moins d'une heure, les danseurs mimeront un match de basketball durant lequel les distances s'estomperont au fil des minutes, à l'image des relations humaines et de notre potentiel à la résilience.

À 16h30, un atelier sportif sera prévu pour les enfants et les adultes qui les accompagnent, inspiré du spectacle «Bounce Back». Les plus curieux pourront s'échauffer en groupe pour mettre le corps en mouvement. À tour de rôle, chacun imitera la danse du défenseur, puis celle de l’arbitre. Ballon en main, petits et grands découvriront le potentiel musical et chorégraphique de celui-ci.

Le lendemain entre 15h et 17h, la Kivuko Compagnie sera encore de la partie, investissant le parvis du Hangar Y avec le basket- danse, technique inédite mêlant la musique, la danse et le basketball. Les interprètes mettront en scène toute une palette d'improvisations, qu'elles soient théâtrales, organiques, athlètiques ou rythmiques, lors de ce spectacle «Les impromptus». À 16h, un atelier participatif autour du basketball sera aussi initié avec pour accessoires des ballons colorés, les corps en mouvement créant des fresques visuelles et graphiques.

Tout au long du week-end sera mis à disposition de 10h à 20h par l'artiste Benedetto Bufalino, un monumental terrain de jeu de basketball, se déployant sur deux plans, un vertical en façade, et un horizontal, sur le parvis. Une oeuvre qui se veut participative, grâce à laquelle les passants pourront tenter des figures inédites et même des pas de danse.

Samedi 13 juillet :

Pour cette dernière journée festive au Hangar Y, le skateboard sera mis à l'honneur le samedi 13 juillet avec le soutien de la mairie de Meudon, dont les épreuves aux Jeux olympiques de Paris se dérouleront les 7 et 28 juillet pour le street, puis les 6 et 7 août pour le park.

Le Hangar Y invitera l’artiste Eltono à concevoir une installation artistique pérenne sous forme de fresque géante pensée comme une partition musicale, pour le skate-park de Meudon, situé à quelques mètres du Hangar Y. Des démonstrations par des skaters professionnels et des initiations à la pratique sportive seront prévues.