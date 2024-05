Voici les villes les moins peuplées de France en 2024

L'INSEE a recensé près de 68 373 433 d'habitants en France. À l’abri des grandes villes, d'autres moins peuplées, voire inhabitées, se cachent. Voici les communes de France les moins peuplées recensées cette année.

Un territoire inégal. La France est le pays qui détient le plus de communes dans toute l’Union Européenne avec pas moins de 36 697 communes. Si certaines dépassent allégrement les centaines de milliers d’habitants, une grande majorité d’entre elles ne regroupe que quelques centaines, voire dizaines, d’habitants.

Moins de 10 habitants dans des villes

Beaumont-en-Verdunois, Bezonvaux, Cumières-le-Mort-Homme, Fleury-devant-Douaumont, Haumont-près-Samogneux et Louvemont-Côte-du-Poivre sont totalement inhabitées. Situés dans La Meuse et rendant compte du phénomène de «diagonale du vide», ces villages français détruits durant la Première Guerre mondiale, considérés «morts pour la France», n'ont pas été reconstruits depuis. De son côté, Rochefourchat est une commune qui n’a qu’une seule habitante sur un territoire de 12 kilomètres carrés.

Parmi les villes comptant moins de dix habitants : Rouvroy-Ripont (Marne) avec trois habitants, Caubous (Occitanie) avec quatre habitants, Pommerol (Auvergne-Rhône-Alpes) avec cinq habitants, Épécamps (Somme) avec six habitants, Ornes (Meuse) avec sept habitants, ou encore Vérignon (Var) avec neuf habitants. En 2024, on compte plus de trente villes abritant moins de dix habitants.

Si la population française continue de s'accroître selon l'Insee, la croissance démographique est aujourd'hui deux fois plus élevée dans l'espace urbain que dans le rural. Selon le ministère de l'Économie, 21.000 communes françaises ne disposent aujourd'hui d'aucun commerce, soit 62% de l'ensemble des villes françaises. Des inégalités territoriales continuent de se creuser en France.