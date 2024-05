Bac de philo 2024 : commentaire de texte ou dissertation, quel est le plus difficile ?

Les terminales de français entament leur dernière ligne droite avant les épreuves du Baccalauréat 2024. Stress, révisions intenses... Dissertation ou commentaire de texte : quel choix pour maximiser vos chances de réussite le 18 juin prochain ? Studyrama vous éclaire et vous aide à trancher.

L'épreuve de philosophie du bac approche à grands pas (déjà le 18 juin !). C'est le moment de se mettre en mode révisions intensives pour décrocher la meilleure note possible. Studyrama vous livre ses conseils pour optimiser vos fiches de révision et booster vos chances de réussite.

Jean-Jacques Sarfati, professeur de philosophie, tranche en faveur de la dissertation. Il estime que le traitement du texte s'avère plus complexe qu'il n'y paraît. Contrairement aux idées reçues, la dissertation offrirait une approche plus simple. Le commentaire de texte, quant à lui, exige une analyse fine des pensées de l'auteur. Il implique de décortiquer et d'expliquer les idées d'un tiers, exercice délicat même pour soi-même.

«Expliquer sa propre pensée est déjà ardu, imaginez celle d'un autre ! Il faut d'abord le comprendre, puis se faire comprendre», souligne Jean-Jacques Sarfati.

Erreur fréquente des élèves : penser que le cours n'est pas crucial pour le commentaire de texte. Or, c'est faux. «Si vous ne maîtrisez pas les enjeux de la notion abordée dans le texte, vous passerez à côté du problème central et de son essence», avertit le professeur. Le commentaire de texte s'avère donc un exercice plus ardu pour Jean-Jacques Sarfati, qui penche résolument pour la dissertation.

Voici quelques points clés à retenir pour votre choix

Dissertation : plus abordable, permet de développer ses propres idées et arguments. Nécessite une bonne compréhension du cours et des notions philosophiques.

Commentaire de texte : exige une analyse fine et précise du texte et des idées de l'auteur. Maîtrise du cours indispensable.

N'oubliez pas que le choix final vous appartient. Optez pour l'exercice qui correspond le mieux à vos atouts et à votre méthodologie de travail. Entraînez-vous régulièrement et abordez l'épreuve du 18 juin avec confiance et sérénité !