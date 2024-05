Bac 2024 : comment bien se préparer pendant les révisions du bac de philo ?

La fin d'année scolaire approchant, les élèves de terminale sont entrés dans une période, celle des révisions pour les épreuves de baccalauréat. La première épreuve, la philosophie, aura lieu le mardi 18 juin. A moins d'un mois de cette échéance, Studyrama a partagé plusieurs méthodes de révisions qui devraient aider.

Dans moins d'un mois, le 18 juin, sur les coups de 8h du matin, quelque 500.000 candidats retourneront leurs copies pour découvrir les sujets de philosophie. Inspirés ou non, les lycéens ont dû traverser une période de révision souvent stressante.

A cette occasion, Studyrama a publié certaines méthodes pour mieux affronter et appréhender l'épreuve de philosophie, la première – comme chaque année depuis 1970 – du baccalauréat.

Les lycéens sont désormais entrés dans un quatrième trimestre, celui de la révision en vue des épreuves de philosophie, le 18 juin, et de spécialités, les 19, 20 et 21 juin. Période plus courte que les autres mais ô combien cruciale, elle détermine la préparation des élèves, souvent anxieux à l'approche de l'examen.

Comprendre vos copies d'évaluation

Comme recommandé par Studyrama et par le professeur de philosophie Jean-Jacques Sarfati, il faut, durant cette période de révision, «revoir ses cours et ce qu'on a déjà travaillé».

Outre les fiches de cours, il est essentiel de se concentrer sur les copies d'évaluation et les fautes commises au cours de l'année pour «comprendre ce qui n'allait pas et approndir ses points forts».

Studyrama le rappelle : l'épreuve de philosophie repose essentiellement sur une connaissance des cours mais aussi une bonne préparation. L'objectif étant d'éviter un hors sujet, qui pourrait être déterminant dans la note finale.

Pour rappel, selon la nouvelle configuration du baccalauréat, les notes sont calculées à partir des résultats obtenus en classe pendant les deux années du cycle terminal. Les épreuves terminales comprennent les épreuves passées par anticipation en fin de première ainsi que les épreuves finales, passées en terminale. Elles représentent 60% de la note finale.