Orages : voici les 23 départements en vigilance jaune ce lundi

Ce lundi, Météo-France a placé 23 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Gare à la foudre. 23 départements ont été classés en vigilance jaune «orages» ce lundi par Météo-France. L’est et le sud de la France sont particulièrement concernés.

Selon les prévisions du service météorologique, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Drôme et les Hautes-Alpes seront touchés par des pluies orageuses.

©Météo-France

Plus au sud, la Lozère, l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes sont également concernés.

Enfin, à l’ouest, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn et l’Aveyron sont les derniers départements classés en vigilance jaune «orages» ce lundi.

Toujours d’après les prévisions de Météo-France, l’alerte a commencé dès 6h ce lundi matin et devrait s’étendre jusqu’à 21h environ.

Le service de météorologie recommande ainsi d’être attentif à de potentielles évolutions de cette alerte. Il est également conseillé de s’éloigner des arbres et des cours d'eau, de s’abriter dans un bâtiment en dur, d’éviter de se déplacer et de ne pas utiliser son téléphone et ses appareils électriques lorsque l’épisode orageux est en cours.

Du côté des températures, elles devraient plutôt être en baisse ce lundi. Les minimales iront de 8 à 11° C sur le quart nord-ouest du pays, 11 à 15 ailleurs avec des pointes jusqu'à 18 degrés près des villes méditerranéennes. La baisse des maximales sera également plus généralisée, les températures du jour devraient donc repasser sous les normales de saison en moyenne.