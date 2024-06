Élections européennes 2024 : ce qu’il faut retenir du discours de Jordan Bardella lors de son meeting au Dôme de Paris

Jordan Bardella, tête de liste RN aux élections européennes, a défendu le programme de sa famille politique lors d'un discours prononcé à l'occasion de son grand meeting parisien de ce dimanche, s’attaquant à Emmanuel Macron, à La France insoumise, et défendant la civilisation française.

Un grand rassemblement dans la dernière ligne droite. Ce dimanche 2 juin, Jordan Bardella, tête de liste RN aux élections européennes, a tenu un dernier grand meeting, depuis le Dôme de Paris.

Après un discours de Marine Le Pen, le président du Rassemblement national a défendu «un scrutin décisif pour l’avenir du pays», appelant son auditoire à «infliger la plus lourde défaite possible au camp d’Emmanuel Macron». «Le 9 juin, Nous pouvons démanteler l’industrie du mensonge qui gouverne la France et qui défend un modèle du passé».

Le projet «dangereux» d'Emmanuel macron

Lors de sa prise de parole, Jordan Bardella a vivement dénoncé le projet européen de la majorité présidentielle qui défend, selon lui, «un élargissement de l’Union européenne à 37 pays, dont ceux des Balkans, de l’Ukraine» et même «de la Turquie de l’islamiste Erdogan».

Une stratégie qui conduirait «à la guerre de tous contre tous» et «à la fin de l’agriculture française et de la politique agricole commune (PAC), telle que nous la connaissons».

Largement en tête dans les sondages, Jordan Bardella a également indiqué que «s’abstenir le 9 juin prochain» était l’équivalent «d’un vote pour Emmanuel Macron».

Une défense de la «civilisation française»

A l’image de Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, Jordan Bardella a pris, lui aussi, quelques minutes pour défendre «la civilisation française». «Nous devons préserver notre mode de vie et ce que nous sommes dans l’immigration de masse. Notre civilisation peut mourir si on ne reprend pas maintenant le contrôle de notre politique migratoire», a-t-il déclaré.

Le président du Rassemblement national a estimé que la France ne «devait plus être un guichet social», proposant que l’étude des titres de séjour se fasse depuis les consulats français à l’étranger, mais aussi qu'il fallait lutter plus durement contre les passeurs qui aident des migrants à entrer illégalement sur le territoire français et européen.

LFI, les «ingénieurs du chaos»

Après avoir vivement attaqué Emmanuel Macron, Jordan Bardella s’en est également pris aux élus de La France insoumise, allant jusqu’à les qualifier «d’ingénieurs du chaos» faisant office de «relais de toutes les revendications islamistes».

«Ils déroulent le tapis rouge aux ennemis de la France et menacent la paix civile. Ils nourrissent un monstre qui demain les dévorera», a-t-il averti.

Jordan Bardella reste largement en tête des intentions de vote. Selon le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, publié le 30 mai dernier, il serait crédité de 32% des voix le 9 juin prochain, loin devant la liste de la majorité, portée par Valérie Hayer, qui obtiendrait 15%.