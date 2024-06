Cergy : on a testé Projet X, le plus grand parc aquatique en Ile-de-France

Installé dans la base nautique de Cergy-Pontoise (Val d'Oise), Projet X, est devenu le plus grand parc aquatique en Ile-de-France. CNEWS a pu tester les différentes installations quelques jours après l'inauguration du site, et son ouverture au public.

Un terrain de jeu sensationnel. Alors que Projet X, le nouveau parc aquatique installé au sein de la base nautique de Cergy-Pontoise (Val d'Oise) vient d'ouvrir ses portes au public, CNEWS a pu tester les nombreux parcours et toboggans gonflables.

Repartis sur près de 3.000 mètres carrés, les plates-formes et murs d'escalade réalisés par la société française Boaz Concept, d'où il n'est d'ailleurs pas rare de prendre quelques jets d'eau, permet aux petits et grands de grimper, sauter et parfois de se bousculer (dans la joie et la bonne humeur) avant de faire un plongeon rafraîchissant.

© base nautique de Cergy-Pontoise



Une xtrem Tower perchée à 12 mètres de haut

Le clou du spectacle reste l'Xtrem Tower, inventée par les équipes du leader français des infrastructures de parcs aquatiques d'où partent plusieurs grands toboggans.

© base nautique de Cergy-Pontoise

Et pour l'avoir testé, on confirme que l'accélération surprend, surtout que la fin de la piste invite au décollage ! Un seul conseil, méfiez-vous de la réception dans l'eau pour éviter le plat sur les fesses.

L'autre sensation présente tout du long de cette tour fabriquée en bois et aluminium, surveillée en permanence par un sauveteur-secouriste, reste le plongeoir. Et là-aussi, la vue n'est pas la même depuis la grande terrasse flottante de 300 m2 que lorsque les pieds sont au bord du vide.

Pour celles et ceux qui hésiteraient à faire le grand saut depuis 12 mètres, un intermédiaire à 6 mètres permet de tester sa résistance au vide.

Premier pôle touristique du département

Réunis ce jeudi 6 juin sur place, un parterre d'élus, d'officiels, de représentants de la police, des pompiers sont venus voir de plus près l'impressionnant dispositif.

Le vice-président de la Fédération française de natation (FFN) Lazreg Benelhadj a salué «une initiative importante», quant à la construction de Projet X à la base de Cergy. Des mots partagés par le président de la base nautique et maire d'Éragny-sur-Oise Thibault Humbert qui a rappelé que le site était le «premier pôle touristique du département, et qu'il offrait un jardin à ceux qui n'en n'avaient pas».

Ouvert du 1er juin au 1er septembre, de 10h à 20h du lundi au dimanche, le grand terrain de jeu est accessible d'une à deux heures. Comptez 14 euros pour une heure pour l'accès à l'aquapark et 22 euros pour également profiter de l'Xtrem Tower. Des prix réduits sont cependant observés pour les étudiants, les familles nombreuses, ainsi que les personnes bénéficiant d’aides sociales.