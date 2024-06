Législatives anticipées : comment voter par procuration les 30 juin et 7 juillet ?

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale après la déroute de la majorité présidentielle aux européennes. Des élections législatives vont donc être organisées le 30 juin et le 7 juillet. Les électeurs qui ne pourront pas se déplacer pour voter ont toujours la possibilité de faire une procuration.

La dissolution de l’Assemblée nationale, véritable coup de tonnerre après la défaite de la majorité présidentielle aux européennes, conduit à l’organisation d’élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu le 30 juin, et le second le 7 juillet. Alors que ces scrutins vont avoir lieu à l’aube des vacances d’été, il est toujours possible de faire une procuration pour les électeurs qui ne pourront pas se déplacer pour voter.

Procuration avec un formulaire en ligne

Pour faire une procuration, il est possible de remplir un formulaire en ligne , disponible via le téléservice Maprocuration. Il faudra vous connecter avec France Connect, le service en ligne d’identification.

Il faudra alors indiquer la date de naissance ou le numéro d’électeur, ainsi que le nom de la personne que vous allez charger de voter à votre place, que l’on appelle le mandataire. Vous et votre mandataire devez être inscrits sur les listes électorales.

Vous devrez également indiquer pour quelle élection vous souhaitez faire votre procuration, et préciser si elle concerne le premier ou le second tour, ou bien les deux.

Après avoir rempli ces renseignements, un mail vous sera envoyé indiquant la référence de votre demande de procuration. Pour qu’elle soit validée, vous devez ensuite vous rendre soit dans un commissariat, soit dans une gendarmerie, soit dans le tribunal judiciaire dont dépend votre domicile, en vous présentant avec votre pièce d’identité et la référence de votre demande de procuration. Ce n’est qu’après cela que vous recevrez la validation de votre procuration avec un récépissé.

Votre mandataire pourra alors voter à votre place dans votre bureau de vote.

Pour les élections européennes, une démarche 100% en ligne était possible via le service France identité, pour les personnes qui possèdent la nouvelle carte d’identité au «format carte bancaire», mais on ne sait pas encore si ce service sera également disponible pour les législatives anticipées.

Procuration avec formulaire papier

Autre possibilité, il existe aussi un formulaire à télécharger, à imprimer et à remplir en renseignant toutes les informations demandées. Il faudra ensuite se présenter en personne dans un commissariat, une gendarmerie ou le tribunal judiciaire dont dépend votre domicile, avec une pièce d’identité, pour valider la demande de procuration.

Il est aussi possible de se rendre directement dans les lieux cités ci-dessus pour demander le formulaire de demande de procuration, si vous ne pouvez pas l’imprimer chez vous.

Quels délais ?

Concernant les élections législatives anticipées, le gouvernement n’a pas communiqué de délais particuliers. Cependant, le site service-public indique qu’il est préférable de faire sa procuration «le plus tôt possible», en raison des «délais d’acheminement et de traitement de la procuration».