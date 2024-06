Météo : un retour du soleil dans le sud et un temps pluvieux dans le nord-ouest ce dimanche

Après quelques perturbations observées pour la journée d’hier, ce dimanche sera marqué par un temps couvert et pluvieux dans la partie nord du pays, mais lumineux dans la partie sud.

Un ciel mitigé. «Une nouvelle perturbation à caractère instable circule sur le nord du pays, tandis que le temps sera ensoleillé sur une moitié sud-est», a annoncé Météo-France pour ce dimanche. Ainsi, la Normandie, la Bretagne, l’Île-de-France ou encore le Centre-Val de Loire et la Bourgogne pourront faire face à un ciel capricieux, entre une alternance d’averses et de nuages.

De son côté, le sud de l’Hexagone profitera d’une journée ensoleillée, et ce, dès le début de matinée. Les températures chaudes seront également au rendez-vous, avec une maximale de 28° C à Ajaccio pour l’après-midi.

Sur le littoral, des éclaircies et des nuages rythmeront la journée dans la Manche. Des averses seront à prévoir sur les bords de mer du Nord et du Pas-de-Calais. Pour ce qui est du vent, quelques rafales de 50 km/h pourront survenir dans le nord-ouest du pays. Il soufflera entre 50 et 60 km/h dans le Var et aux alentours de la Corse.

Légère hausse du mercure

Malgré un ciel chargé dans la partie nord de la France, Météo-France a annoncé une nouvelle hausse des températures dès ce dimanche.

Les minimales seront donc comprises entre 9 et 13° C pour le Nord et entre 14 et 18° C pour le sud dans la matinée. Les maximales, quant à elles, oscilleront entre 18 et 22° C pour la moitié nord et atteindront entre 23 à 26° C au sud. À noter que le mercure pourra monter jusqu’à 30° C localement comme en Corse et jusqu’à 28° C à Montélimar.

Dans son bulletin publié vendredi 14 juin, Météo-France a précisé que la première quinzaine de juin a été «plus fraîche que les moyennes climatologiques, de l’ordre d’un degré en moyenne», ajoutant qu’elle «ressemble à celle de 2020, alors qu’entre 2021 et 2023, nous avons connu trois premières quinzaines de juin bien plus chaudes (plus de 2 degrés au-dessus des moyennes de référence)».