Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour un risque de «pluie-inondation» ce mercredi 3 juin.

Une vigilance particulière en Savoie. Météo-France a placé 3 départements en vigilance jaune pour un risque de «pluie-inondation» ce mercredi.

© Météo-France

Les départements concernés sont l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Jusqu’à mardi soir, des orages parfois violents balaient encore l’est du pays. Le Var et les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange jusqu’à 18h, avec un risque marqué de pluies intenses, de fortes rafales et de grêle. Mercredi, nette amélioration dans le Sud-Est avec un retour du soleil, malgré un mistral et une tramontane soufflant jusqu’à 70 km/h.

En Corse, les nuages matinaux laissent place à de belles éclaircies. Ailleurs, le ciel reste souvent très nuageux le matin avec quelques ondées, avant des éclaircies l’après-midi de l’Auvergne à l’Est.

En revanche, le nord-ouest se dégrade avec des pluies faibles gagnant la Bretagne, la Normandie et jusqu’à l’Île-de-France, accompagnées d’un vent soutenu. Les températures restent contrastées : 17 à 20 °C au nord, jusqu’à 30 °C dans le sud-est sous le soleil. Le bulletin complet de Météo-France est consultable ICI.