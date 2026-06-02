Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Huit départements alpins sont placés en vigilance jaune pour risques de pluies et d'inondations ce mardi. Des orages parfois soutenus sont attendus dans l’après-midi sur l’est du pays.

La météo se dégrade ce mardi. Face à un risque de fortes précipitations et d’orages localement soutenus sur une partie de l’est de la France, huit départements ont été placés en vigilance jaune pour risques de pluies et d'inondations.

Sont concernés la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales et le Var. Les autorités appellent les habitants à la prudence, notamment dans les secteurs sensibles aux ruissellements et aux montées rapides des cours d’eau.

Selon les prévisions, une dégradation pluvio-orageuse va circuler d’ouest en est tout au long de la journée. Si les premières averses se manifestent dès la matinée, les phénomènes devraient gagner en intensité au fil des heures.

Des risques d’inondations localisées

C’est particulièrement l’après-midi que les orages pourraient se montrer les plus actifs sur le flanc est du pays. Accompagnées de pluies soutenues, ces cellules orageuses augmenteront le risque d’inondations localisées.

La vigilance jaune invite à rester attentif à l’évolution de la situation météorologique. Les automobilistes sont notamment encouragés à adapter leur conduite en cas de fortes pluies et à éviter les routes inondées.