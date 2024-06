«Vous carburez à la division et à la haine» : Gabriel Attal recadre sèchement Raphaël Arnault, candidat du Nouveau Front populaire (vidéo)

En déplacement à Avignon (Vaucluse) ce vendredi pour soutenir la candidate du camp présidentiel aux élections législatives, Gabriel Attal a été pris à partie par Raphaël Arnault, candidat du Nouveau Front populaire dans la même circonscription.

A Avignon, un échange qui transpire la volonté politique de remporter les élections législatives anticipées. Alors qu'il effectuait un déplacement pour apporter son soutien à Malika Di Fraja, candidate Renaissance dans la première circonscription du Vaucluse, le Premier ministre Gabriel Attal a été interpellé par Raphaël Arnault, candidat du Nouveau Front populaire (et par ailleurs fiché S) au même endroit.

«Durant votre quinquennat, on s'est sentis abandonnés face aux violences de l'extrême droite», a ainsi entamé Raphaël Arnault. Le Premier ministre a répondu du tac au tac : «Je ne vois pas quelle leçon vous avez à donner en termes de lutte contre l'extrémisme», lui a-t-il sèchement rétorqué, reprochant notamment à son interlocuteur de n'avoir eu «aucun mot pour les victimes» le 7 octobre, lorsque le Hamas a violemment attaqué Israël.

le premier ministre dénonce des propos «haineux, violents et discriminatoires»

Gabriel Attal, questionné sur un éventuel appel au vote pour le Nouveau Front populaire en cas de défaite de la majorité à l'issue du premier tour, visiblement agacé, a aussi dénoncé des propos «haineux, violents et discriminatoires», qui auraient été prononcés par le candidat issu des rangs La France insoumise. Le Premier ministre a même été encore plus loin en plaçant la coalition de gauche à laquelle appartient Raphaël Arnault sur le même plan que le Rassemblement national et assimilés, considérant que les premiers «ne val[aient] pas mieux» que les seconds.

«Vous carburez à la division et à la haine. Vous alimentez l'extrême droite et elle vous alimente», a conclu Gabriel Attal, avant de se diriger vers l'esplanade du Palais des Papes pour un bain de foule avec Malika Di Fraja.