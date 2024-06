Météo : voici les 5 régions où il fera le plus chaud cette semaine

Après un temps agité et des températures fraîches, Météo-France annonce une hausse du mercure dès ce lundi et pour les prochains jours. Jeudi, le record sera battu par la Nouvelle-Aquitaine avec 36 °C à Bordeaux.

L’été s’est définitivement installé en France. Alors que le temps ce lundi sera marqué par une certaine instabilité, les températures ont été revues à la hausse selon Météo-France. Une tendance qui devrait se confirmer pour les jours à venir, en particulier dans les cinq régions que sont l'Ile-de-France, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine.

C’est d’ailleurs la région du sud-ouest qui battra le record de chaleur de la semaine avec un thermomètre pouvant culminer à 36 °C à Bordeaux jeudi dans l’après-midi. Cette journée sera sans doute la plus chaude de la semaine pour d’autres régions comme l’Auvergne-Rhône-Alpes où les maximales à Montélimar, Lyon et Vichy pourront respectivement atteindre les 33 °C et les 32 °C.

Ailleurs et pour les autres jours, le mercure ira jusqu’à 32 °C à Paris et Bordeaux le 25 juin. Le reste de l’Hexagone observera une journée ensoleillée, à l’exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur où des averses et des risques d’orages sont prévus à Gap et à Nice dans l’après-midi.

Dégradation dès vendredi

Les températures se maintiendront pour la journée de mercredi, avec 32 °C à Paris, à Rennes en Bretagne et à Tours dans le Centre-Val-de-Loire. Dans la région voisine des Pays-de-la-Loire, Nantes pourrait enregistrer 33 °C au thermomètre. À Bordeaux, il fera légèrement plus chaud, avec 34 °C attendus au maximum.

Dès le vendredi 28 juin, le temps commencera à se dégrader. Météo-France annonce ainsi une série d’averses dans le quart nord-est du pays et à la frontière espagnole. Les températures seront comprises entre 13 °C et 29° C dans la moitié nord et 13 °C et 30 °C dans la moitié sud. Une tendance qui devrait s’étendre jusqu’à dimanche.

Comme l’a rappelé Météo-France, les températures normales estivales sont de 20.4 °C en moyenne, avec environ 195 mm de précipitations. «Les cinq étés les plus chauds depuis 1900 se sont tous produits au XXIe siècle : 2003, 2022, 2018, 2023, 2019», a ajouté le service météorologique.