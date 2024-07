«Sur le Coran, appelle tout le monde» : le terrible déroulé de l'agression de Prisca Thevenot mercredi soir à Meudon

La porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, sa suppléante, et un militant Ensemble, ont été agressés mercredi soir par un groupe d'une vingtaine d’individus hostiles, lors d’une opération de collage dans le cadre des élections législatives à Meudon (Hauts-de-Seine).

Des violences odieuses à quelques jours du scrutin. Dans la soirée de ce mercredi 3 juillet, alors qu’elle collait des affiches dans le cadre du second tour des élections législatives, Prisca Thevenot, accompagnée de sa suppléante Virginie Lanlo, et d’un militant, Guirassy Madiba, ont été agressés.

Les faits se sont déroulés à Meudon (Hauts-de-Seine), où la porte-parole du gouvernement brigue un nouveau mandat de députée. Selon des informations recueillies par CNEWS, Prisca Thevenot et ses collaborateurs ont été insultés et pris à partie par plusieurs individus, qui souhaitaient, dans un premier temps, arracher des affiches de la candidate.

Les collaborateurs de Prisca Thevenot ont rapidement été entourés par ces individus hostiles. «Sur le Coran appelle tout le monde», aurait lancé un agresseur, selon une source policière à CNEWS.

Virginie Lanlo et Guirassy Madiba ont été frappés à coups de poing et même à coups de trottinette.

La suppléante de Prisca Thevenot a été blessée au bras gauche et se plaint de douleurs à la jambe. De son côté, Guirassy Madiba a subi des blessures à la mâchoire, avec des hématomes au visage et des lésions au niveau des trapèzes.

L'équipe a été immédiatement prise en charge et transportée en urgence relative à l'hôpital Percy de Clamart pour des examens approfondis et des soins appropriés.

Prisca Thevenot réagit

A la suite de cette agression, la porte-parole de l'exécutif a remercié les forces de l'ordre, les policiers et les sapeurs pompiers, assurant continuer sa «campagne sur le terrain».

Suite à l’agression que j’ai subie hier avec Virginie et notre équipe de campagne, je tiens à remercier les forces de l’ordre et les sapeurs pompiers.





Merci également à tous pour vos soutiens





La violence n’est jamais la réponse.



Je terminerai ma campagne sur le terrain. — Prisca THEVENOT (@priscathevenot) July 4, 2024

Prisca Thevenot a reçu un grand nombre de messages de soutien à la suite de cette agression, y compris du côté de l'opposition. «Prisca Thevenot a été hier victime d'agresseurs qui s'étaient déjà illustrés lors des émeutes de juin 2023. Je lui reitère mon soutien total», a exprimé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, sur X.

Prisca Thevenot a été hier victime d’agresseurs qui s’étaient déjà illustrés lors des émeutes de juin 2023.





Je lui réitère mon soutien total.





L’un de mes grands engagements comme Premier ministre sera de lutter contre la l’insécurité record et particulièrement la récidive. — Jordan Bardella (@J_Bardella) July 4, 2024

Plusieurs interpellations

Quatre individus ont été interpellés à la suite de cette agression. Il s’agit de trois mineurs, âgés de 15 à 17 ans, résidant à Meudon, et d’un certain Jugurtha B., 20 ans, très connu des services de police, selon des informations obtenues par CNEWS, et identifié sur une vidéo.

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête en flagrance confiée à la Direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DTSP 92) pour des faits qualifiés de violences commises en réunion avec arme, et de violences sur un élu public en réunion et avec arme.

Pour rappel, le 30 juin dernier, Prisca Thevenot s’est qualifiée au second tour des élections législatives dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, avec 39,9% des voix, devant Salomé Nicolas-Chavance, candidate du Nouveau Front populaire (30,3%).