«Le programme du Nouveau Front populaire est délirant», juge Gérald Darmanin

«Le programme du Nouveau Front populaire est délirant», a estimé ce mercredi sur CNEWS le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Ce mercredi, Gérald Darmanin était l'invité de Laurence Ferrari pour La Grande Interview sur CNEWS. Le ministre de l'Intérieur est notamment revenu sur le programme du Nouveau Front populaire qui est arrivé en tête du second tour des élections législatives : «Il y a le programme du Front populaire et là pour le coup, c'est l'ensemble de la gauche qui est concernée. Il faut qu'ils rompent, quand on est de la gauche raisonnable, avec un programme délirant pour notre économie», explique le ministre de l'Intérieur.

Interrogé sur la proposition d'un Smic à 1.600 euros et l'indexation des salaires sur l'inflation, Gérald Darmanin poursuit en détaillant ce qui ne tient pas la route, selon lui, dans ce programme : «Évidemment, ils considèrent également que l'augmentation des impôts est une solution. Il faut être contre toute augmentation d'impôt. Je constate aussi la sortie de notre système de dissuasion nucléaire», conclut-il.

Au cours de l'entretien, Gérald Darmanin a également visé la violence d'une grande partie des parlementaires du NFP en expliquant qu'ils étaient «du côté de ceux qui envoient des pavés et des haches sur la tête des gendarmes».

Enfin, Gérald Darmanin s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon qu'il accuse de mettre «le gêne de la division» en France.