Elias d'Imzalène : qui est ce militant propalestinien fiché S qui a appelé à «mener l'Intifada en France» ?

Fondateur du site «Islam & Info», Elias d’Imzalène serait selon plusieurs médias visé par une fiche S depuis 2021. Défenseur du mouvement propalestinien appelant à l'«Intifada en France», il était aux côtés du député LFI Eric Coquerel lors d’un rassemblement contre le match France-Israël de ce jeudi 14 novembre.

«Artiste-Interprète-Compositeur et influence politique». Telle est la manière dont Elias d’Imzalène se décrit sur son compte X. Depuis quelques mois, ce militant propalestinien fait la Une de la presse pour ses prises de positions radicales et controversées à l’égard du conflit au Moyen-Orient et des musulmans. Jeudi 14 novembre, il se tenait aux côtés du député LFI Eric Coquerel à Saint-Denis lors d'un rassemblement en opposition au match France-Israël.

L’homme politique s'est d'ailleurs attiré les foudres des observateurs pour avoir déclaré sur RMC ce vendredi qu’Elias d’Imzalène était «certainement plus respectable que Bruno Retailleau».

Pourtant, cet orateur représentant et conseiller politique du collectif Urgence Palestine, de son vrai nom El Yess Zareli, a été jugé le 23 octobre à Paris pour provocation publique à la haine, après son appel à «mener l'intifada» en France lancé lors d'une manifestation le 8 septembre place de la Nation. Le tribunal n’a pas encore rendu sa décision.

Lors de l’attaque menée par le Hamas du 7 octobre 2023 en Israël qui a fait 1.206 mort selon un décompte de l’AFP et qui était en cours, ce dernier a déclaré : «Retenez cette date. Vos enfants l’apprendront dans les livres d’histoire», qualifiant le Hamas de «mouvement de résistance», a rappelé le journal Franc-Tireur.

Alain Soral, Dieudonné, Ersilia Soudais, qui sont ses soutiens ?

Le militant devenu proche de LFI a déjà été aperçu aux côtés des députés Thomas Portes, Louis Boyard, Rima Hassan ou encore Ersilia Soudais. Le 24 septembre dernier, lorsqu’il était en garde à vue pour son appel à «l’intifada», la députée lui a rendu visite, postant une vidéo de soutien dans la foulée sur X. Un point de vue apparemment non partagé par tous. Dans les colonnes de Charlie Hebdo le 26 septembre dernier, une source anonyme a confié que ce soutien à Elias d’Imzalène «n'est partagé par personne d'autre dans le groupe parlementaire».

J'ai exercé aujourd'hui mon droit de visite au commissariat du 17e arrondissement, où @imzalene est retenu en garde à vue.





Ce sont les soutiens du génocide perpétré par Israël qui devraient être derrière les barreaux ! pic.twitter.com/Idtlm0WMXb — Ersilia Soudais (@ErsiliaSoudais) September 24, 2024

Les associations Perspectives musulmanes et Urgence Palestine se sont également tenues aux côtés d'Elias d’Imzalène lors de son procès en partageant une cagnotte dénonçant une «répression». La somme de 2.866 euros - sur un objectif de 5.000 euros - avait alors été récoltée.

Venu de Trappes (Yvelines), Elias d’Imzalène, 45 ans, se révèle au grand public au début des années 2010. Souhaitant un «front de la foi» patriote entre intégristes chrétiens et islamistes, il se fait remarquer par Dieudonné et aurait eu des liens avec Alain Soral, essayiste franco-suisse d'extrême droite condamné pour contestation de l’existence de la Shoah. En 2013, Elias d'Imzalène donnait ainsi des conférences sur «le choc des civilisations» au théâtre de la Main d’Or, géré à l’époque par Dieudonné.

«Faire sécession avec la République»

De tous les rassemblements en lien avec la défense de la Palestine ou des musulmans, c’est avec Perspectives musulmanes, qu’il organise en août 2022 aux côtés du parti Indigènes de la République d'Houria Bouteldja – reconnue pour le livre Les Blancs les Juifs et nous –, une mobilisation pour soutenir l'imam Hassan Iquioussen expulsé en mars dernier au Maroc pour «des actes répétés de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs, les femmes et les non-musulmans».

En France il est plus risqué de dénoncer un #génocide que d’y participer.



Plusieurs militants inquiétés, perquisitionnés, arrêtés … et encore plus sévèrement réprimandés quand ces militant(e)s sont musulman(e)s , illustration ici avec @imzalene pic.twitter.com/byz0RTuRjW — Saber (@saber_keii) October 27, 2024

Pour défendre ce dernier, il assure que «s'il y a un véritable "grand remplacement", c'est celui des résistants par les collaborateurs», ajoutant que la France mène «une politique d'apartheid, de ségrégation ethno-confessionnelle». Selon Naëm Bestandji, écrivain, Elias d’Imzalène «appelle carrément les musulmans à faire sécession avec la République».

Dans leur livre La Communauté, dédié au communautarisme à Trappes, les journalistes du Monde Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, écrivent que «lors d’une perquisition chez lui, la police a trouvé un exemplaire de Mein Kampf, le livre programme d’Adolf Hitler». Un élément supplémentaire qui lui vaut d’être fiché S selon de nombreux médias.

Elias d’Imzalène est également le fondateur du site islamiste Islam & Info, média dont la devise «par le Musulman, pour le Musulman et ouvert à tous !» se décrit comme étant le «1er sur la scène communautaire musulmane française». Le dernier article remonte à 2021. Il y dénonce notamment l’islamophobie qui régnerait en France.