Météo : va-t-il neiger à Paris ce jeudi ?

Certaines applications météo indiquent qu’il va neiger à Paris ce jeudi 21 novembre. Toutefois, ce n’est pas le cas de Météo-France ni de La Chaîne Météo. En cause : les différents modèles de prévisions et leurs interprétations par les professionnels du secteur.

La neige fera-t-elle sa première apparition de la saison sur la capitale ce jeudi ? C’est la question qu’ont pu se poser tous les Parisiens en scrutant les applications météo de leurs téléphones (Google, Apple…) qui prévoient un risque de flocons dans la nuit. Mais la question demeure pour ceux qui ont été vérifier sur le site de Météo-France, où les prévisions indiquent seulement de la pluie et du froid. Mais qui croire et comment comprendre la situation ?

La réponse est finalement plus simple qu’il n’y paraît : pour qu’il neige, il faut la conjonction d’une perturbation pluvieuse et de températures basses, en dessous de 0 °C (ou à peine au-dessus). Jeudi, la région parisienne pourrait être concernée. Plusieurs modèles météo, comme le français Arpège et le britannique Ukmo, anticipent ainsi 1 à 3 cm de précipitations neigeuses sur la capitale et sa banlieue.

Mais ce n’est pas le cas des modèles de Météo-France ou de La Chaîne Météo, qui se revendiquent comme étant plus «retravaillés» et donc plus précis. Ces derniers n’indiquent pas de neige à Paris ni dans sa banlieue ce jeudi. Et pour cause : en plus du modèle, le travail d’interprétation de ce dernier est primordial pour faire des prévisions justes. À deux jours de l’échéance, même si les données se précisent, elles demeurent encore incertaines.

Beaucoup de paramètres peuvent intervenir au dernier moment et interférer sur de la neige en plaine. Le conflit neigeux qui se profile peut encore bouger de plusieurs dizaines de kilomètres d’ici à jeudi, et engendrer, selon sa position exacte : de la pluie, de la neige ou encore simplement un froid sec. Reste enfin la question de la tenue au sol de la neige. Là encore, il est difficile de prévoir avec précision ce paramètre en plaine.

La question de la tenue au sol

Pour les zones de montagne très froides, avec des sols gelés ou recouverts de neige, il est facile d’anticiper la tenue des flocons au sol. Pour des plaines où la température de l’air est proche de 0 °C, parfois même supérieure, c’est beaucoup plus difficile. À cette température, l’eau peut facilement et rapidement passer de l’état liquide à l’état solide, et inversement.

Enfin, plusieurs éléments comme la température de la chaussée, qui elle-même est liée à la température de l’air, à l’humidité, ou encore à l’ensoleillement pendant les heures qui précèdent la chute de neige, vont influer sur sa tenue au sol. Cela explique notamment pourquoi les avis des prévisionnistes peuvent différer. Réponse jeudi.