Banques alimentaires : dons, pénurie... la grande collecte nationale est lancée ce vendredi, sur fond de crise du pouvoir d'achat

La 40e collecte nationale des Banques alimentaires s'ouvre ce vendredi 22 novembre dans toute la France. L’objectif est de soutenir les 2,4 millions de personnes en situation de précarité alimentaire, dans un contexte de crise nationale du pouvoir d’achat.

Un exemple de bonne action à faire ce week-end. Les Banques alimentaires organisent à partir de ce vendredi 22 novembre et jusqu’au dimanche 24 novembre, leur traditionnelle collecte de denrées alimentaires dans l’ensemble de l’Hexagone.

Au total, plus de 110.000 bénévoles, mobilisés le temps d’un week-end, collectent des produits alimentaires et d'hygiène dans plus de 7.465 points de collecte à travers toute la France : magasins, écoles, mairies, ou encore entreprises.

2,4 millions de personnes en situation de précarité alimentaire

En 2023, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires a permis de récolter près de 10.121 tonnes de denrées alimentaires. Tout particulièrement cruciale cette année, la Collecte Nationale doit être une réussite afin que le réseau des Banques Alimentaires puisse soutenir les 2,4 millions de personnes en situation de précarité alimentaire accompagnées à travers plus de 6.000 associations et épiceries sociales partenaires.

En Île-de-France, la collecte s'appuie sur un réseau de plus de mille magasins partenaires. Tous les produits collectés pendant ces trois jours sont ensuite classés et mis en cartons en vue de leur entreposage, soit à la Banque Alimentaire de Paris et d'Île de France (BAPIF), soit dans les locaux des associations. Les cartons stockés par la BAPIF sont proposés à la distribution dans les mois qui suivent la collecte.

Plus de 20 millions de repas

Chaque année, la collecte sur le territoire français permet de récolter près de 11.000 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de près de plus de 20 millions de repas. En trois jours, ce sont près de 10% des réserves du réseau qui sont amassées.

Une collecte en ligne est disponible jusqu’à mi-décembre sur le site monpaniersolidaire.org. Cette dernière leur permet «de collecter environ 300.000 repas» selon le président du réseau des Banques alimentaires.

Depuis 2008, on observe une hausse croissante et régulière de la demande d’aide alimentaire. Au 1er trimestre 2023, cette hausse était de +9% soit une valeur équivalente à l’augmentation totale sur l’année 2022. Entre 2020 et 2023, le nombre de personnes accompagnées a augmenté de plus de 34%.

Si vous êtes bénévole et que vous souhaitez prêter main forte le week-end de la collecte, Cliquez ici.