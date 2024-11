Qui est l’historien et résistant Marc Bloch, bientôt reçu au Panthéon ?

Marc Bloch, historien et résistant reconnu, fera prochainement son entrée au Panthéon, a annoncé Emmanuel Macron ce samedi. Assassiné en 1944, il est connu pour son engagement dans la résistance.

Né en 1886 à Lyon (Rhône), Marc Bloch a enseigné l’histoire du Moyen-Âge à l’université de Strasbourg de 1919 à 1936.

Durant cette période, il a créé avec Lucien Febvre la revue des «Annales d'histoire économique et sociale». Il s'agit d'une de ses plus grandes oeuvres, considérée aujourd'hui comme un fer de lance de l'école historiographique française. Elle a longtemps été considérée comme la revue d'histoire la plus prestigieuse, et a influencé nombre d'historiens à travers le monde.

Fervent résistant

Mobilisé lors de la Première Guerre mondiale en tant que Capitaine et Croix de guerre, il a de nouveau été mobilisé en 1939. Peu de temps après, il a rédigé «L’Étrange défaite», témoignage et essai sur la défaite française face à l’offensive allemande en mai-juin 1940. Quatre ans plus tard, il s’est engagé dans la Résistance, dont il est devenu un des chefs pour la région lyonnaise.

Pour ses actions dans la Résistance, Marc Bloch a été arrêté le 8 mars 1944 à Lyon. Emprisonné et torturé à la prison de Montluc, il a été fusillé le 16 juin.

«Pour son œuvre, son enseignement et son courage, nous décidons que Marc Bloch entrera au Panthéon», a déclaré le chef de l'Etat à l’occasion du 80e anniversaire de la Libération de Strasbourg, le 23 novembre 1944.