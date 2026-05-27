Canicule : voici les 30 départements en vigilance jaune ce jeudi

Alors que les Français suffoquent sous un dôme de chaleur qui semble très lentement quitter le territoire, Météo-France a placé 30 départements en vigilance jaune pour la journée du jeudi 28 mai.

En mai, du frais s'il vous plaît. Si les habitants de l'Hexagone espèrent voir le mercure baisser pour les jours à venir, Météo-France se montre peu rassurant en plaçant trente départements en vigilance jaune pour un risque de «canicule» ce jeudi.

Une alerte qui concerne les départements suivants : le Calvados, l'Orne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Tarn, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, la Drôme, l'Isère, le Rhône, les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Essonne et la Seine-et-Marne.

©Météo-France

«Pour cette journée, toujours du soleil et de la chaleur au programme sur la majeure partie du pays, malgré un ciel parfois voilé en particulier sur la moitié ouest», ont précisé les météorologistes. Par rapport à cette journée de mercredi, la vigilance jaune pour un risque de «canicule» s'est étendue pour demain aux départements limitrophes de la capitale qui, de son côté, est placée sous vigilance orange.

Jusqu'à 36°C à Montpellier

Lorsque l'on s'attarde sur le thermomètre, les températures viendront atteindre jusqu'à 36 °C dans ces départements, comme à Montpellier et à Perpignan. «Les maximales restent très chaudes, comprises entre 30 et 35 °C sur la majeure partie du pays», a partagé l'institut français de météorologie.

«L'après-midi, des nuages se développent à nouveau sur le relief, notamment les Alpes où ils peuvent donner des averses orageuses, alors que sur les Pyrénées le risque d'ondée est faible», a rédigé Météo-France concernant la chaîne de montagnes frontalière de l'Espagne, concernée par une vigilance jaune ce jeudi. «Un léger mistral souffle l'après-midi en moyenne vallée du Rhône jusqu'à 40/50 km/h», ont également partagé les météorologistes.

Ces températures anormales sont la conséquence d’un phénomène météorologique : la France est actuellement la proie d’un «dôme de chaleur» provenant du Maroc. L’air chaud a d’abord remonté par la péninsule Ibérique avant de se retrouver piégé par un anticyclone, formant comme un couvercle, l'emprisonnant et le réchauffant.