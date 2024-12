Trains : voici les 5 meilleures compagnies ferroviaires d'Europe, selon une étude

L’ONG Transport and Environment (T&E) vient de publier une étude dressant un palmarès des meilleures et moins bonnes compagnies ferroviaires européennes. La SNCF ne se hisse pas à la première place.

La meilleure compagnie ferroviaire d'Europe est l'italienne Trenitalia, selon l'ONG Transport and Environment (T&E), qui a publié ce lundi 9 décembre un classement évaluant 27 compagnies selon divers critères tels que le prix, la fiabilité ou encore les services proposés.

À l'opposé, Eurostar, pourtant emblématique des liaisons internationales, se retrouve en queue de peloton. «Le train est le pilier de la mobilité dans la plupart des pays européens, mais un pilier souvent critiqué pour ses défaillances», a expliqué Victor Thévenet, coordinateur des questions ferroviaires chez T&E.

NEW: A ranking of European rail operators shows that many are not offering a service worth the high ticket prices.

pic.twitter.com/K3e1ARg8nt

— T&E (@transenv) December 9, 2024