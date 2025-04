François Bayrou est devenu ce lundi le Premier ministre le plus âgé de la Ve République

Ce lundi, François Bayrou est devenu officiellement le Premier ministre le plus âgé de la Ve République. À 73 ans, 10 mois et 27 jours, il succède à Michel Barnier, qui, au moment de sa démission, avait 73 ans, 10 mois et 26 jours.

Il détrône son prédécesseur. À 73 ans, 10 mois et 27 jours, François Bayrou est devenu, ce lundi 21 avril, le Premier ministre le plus âgé de la Ve République. Avant lui, c’est l’ancien Premier ministre, Michel Barnier, qui détenait ce record, puisqu’il avait 73 ans, 10 mois et 26 jours, au moment de sa démission, le 5 décembre dernier.

Avant eux, aucun septuagénaire n’avait dirigé un gouvernement de la Ve République.

Une moyenne d'âge de 54 ans

La moyenne d’âge des Premiers ministres s’élève, depuis 1959, à 54 ans. Mais depuis la crise politique survenue à l’été 2024, avec un Parlement français fragmenté et sans majorité, Emmanuel Macron a nommé, coup sur coup, deux personnalités d’expérience pour prendre la place de Premier ministre.

Un grand écart, puisque Michel Barnier et François Bayrou ont succédé à Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République, qui avait 34 ans au moment de sa nomination en janvier 2024.

À cette époque, François Bayrou avait d’ailleurs fait part de son scepticisme face à la nomination d'un Premier ministre aussi jeune, jugeant «l’expérience nécessaire pour être à la tête d'un pays qui traverse de si profondes difficultés», rappelle l'AFP.