Sondage : 65% des Français favorables à l'interdiction des grèves de la SNCF durant les ponts de mai

Un souhait fortement exprimé. Selon un sondage* de l’Institut CSA paru ce samedi, 65% des Français souhaitent voir les grèves de la SNCF interdites durant les ponts du mois de mai.

Cette question est de nouveau au cœur du débat public, les syndicats de la SNCF ayant d’ores et déjà annoncé leur intention de se mettre en grève entre les 5 et 11 mai. Par ailleurs, il est à noter que depuis 1947, il n’y a pas eu une seule année sans grève à la SNCF.

Pour rappel, en novembre dernier, une étude de l’Institut CSA pour CNEWS mettait en avant que 52% des Français estiment qu’il faut interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires.

Des seniors plus sévères

Dans le détail de cette étude, les femmes interrogées se montrent plus sévères que les hommes. En effet, elles sont 67% à adhérer à cette proposition contre 62% pour leurs homologues masculins.

Autre enseignement apporté par cette étude, celle de l’évolution du taux d’adhésion à la proposition d’interdiction des grèves de la SNCF durant les ponts de mai, en fonction de l’âge des sondés. Ainsi, plus les sondés sont âgés, plus ils y sont favorables.

Plus précisément, les 18-24 ans sont 57% à valider l’hypothèse suggérée (4% d’indécis), contre 62% pour les 35-49 ans, 67% pour les 50 ans et plus et 71% pour les plus de 65 ans.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 67% des inactifs souscrivent à cette interdiction, contre 63% pour les CSP- et les CSP+.

Une opposition classique de la gauche

Sur le volet politique, la proposition d’une interdiction des grèves de la SNCF durant les ponts du mois de mai suit la logique de l’échiquier français. Ainsi, les sondés proches de la gauche y sont majoritairement opposés.

Dans le détail, 77% des Français se réclamant de la France insoumise rejettent la proposition, contre 42% d’opposition pour les proches des Écologistes et 41% pour ceux du Parti socialiste.

A contrario, à droite du spectre politique, l’interdiction des grèves de la SNCF durant les ponts de mai est très largement soutenue par les sondés. Le taux d’adhésion est de 81% pour les électeurs des Républicains et 76% pour ceux du Rassemblement national.

Enfin, les sondés soutenant le parti présidentiel, Renaissance, sont 77% à valider cette proposition.

* Sondage réalisé les 24 et 25 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.