François Bayrou devient le Premier ministre le moins populaire de la Ve République, selon un sondage

Avec une cote de popularité atteignant 14%, François Bayrou est devenu, à la veille du jeudi 1er mai, le Premier ministre le moins populaire de la Ve République, selon un sondage publié par Le Figaro magazine ce mercredi.

La chute se poursuit. Au cours de ce 4e mois de l’année 2025, la cote de confiance de François Bayrou est tombée à 14%, alors qu’elle était à 19% en début d’année, selon le baromètre politique Verian pour Le Figaro magazine, publié ce mercredi 30 avril et réalisé auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Ainsi, et à la veille du jeudi 1er mai, François Bayrou devient le Premier ministre le moins populaire de la Ve République, battant même le record détenu jusque-là par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en mars 2014 avec 16%.

D’après Le Figaro, cette baisse de la cote de confiance de François Bayrou pourrait s'expliquer par l’impression qu'il donne de vouloir gagner du temps en repoussant les arbitrages douloureux. Tout comme le Premier ministre, la cote d’Emmanuel Macron est également «à un niveau bas» atteignant 21%. Concrètement, 73% des Français ne font pas confiance au chef de l’Etat.

Jordan Bardella et Marine Le Pen ont la confiance des Français

Parmi les personnalités politiques que les Français souhaitent voir jouer un rôle important dans les mois ou les années à venir, le président du RN Jordan Bardella reste le préféré des Français à 39%, même s'il perd deux points par rapport au mois dernier, suivi par la patronne des députés du parti Marine Le Pen qui en gagne deux à 38%.

Puis, en troisième position, on retrouve l’ancien Premier ministre Edouard Philippe. Ce dernier cède un point à 33%, «son niveau le plus bas depuis son départ de Matignon» en 2020, souligne l'institut de ce sondage.

Recul également pour l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui cède deux points à 29%, et pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, favori dans la course à la présidence de LR, qui en perd à nouveau trois pour se situer à 28% (-6 en deux mois).

La première personnalité de gauche est Raphaël Glucksmann, stable à 23%, devant François Ruffin (19%) qui perd 2 points.

A noter que la marge d’erreur de ce sondage est de 3,1 points.