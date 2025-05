Semaine noire à la SNCF : à quoi faut-il s'attendre ce mardi 6 mai ?

Du 5 au 11 mai, de «fortes perturbations sont attendues» dans les transports en raison d’un mouvement de grève. La SNCF se veut tout de même rassurante. Voici les prévisions de trafic pour mardi 6 mai.

La pagaille a-t-elle été évitée ? Alors que les syndicats ont annoncé plusieurs jours de grève à l'occasion du pont du 8-Mai, de «fortes perturbations» sont pressenties en ce début de semaine sur une grande partie du réseau SNCF.

Pourtant, le patron de SNCF Voyageurs assurait encore hier, dimanche, que «nous étions loin d'une semaine noire», précisant que «la circulation des TGV sera pour la plupart normale».

Si peu de perturbations sont à relever sur les trains à grande vitesse, il en est tout autre sur les trains régionaux, notamment en Ile-de-France.

Demain mardi, l'entreprise publique prévoit un trafic normal sur le RER A, la ligne la plus fréquentée, mais «un train sur 2 sur la partie nord» du RER B «et 2 trains sur 3 sur la partie sud».

Une même fréquence d'un train sur 2 est attendue sur le RER C et sur lignes N, U et V du Transilien, tandis que sur le RER E, le trafic sera «légèrement perturbé», la SNCF disant «prévoir 4 trains sur 5».



Enfin le trafic sera «perturbé» sur la ligne H, avec quelques suppressions attendues «sauf entre Pontoise et Creil».

La SNCF s'attend également à de nombreuses perturbations sur les TER en Normandie : sur la ligne Paris-Granville, Caen-Elbeuf-Rouen, Caen-Granville-Rennes et Rouen-Amiens-Lille notamment.

La compagnie ferroviaire prévoit de communiquer durant la journée de ce lundi, et donner plus de détails concernant la circulation des trains de demain.