Syrie : Emmanuel Macron va recevoir le président Ahmed Al-Charaa ce mercredi à Paris

Ce mercredi 7 mai, le chef de l’Etat Emmanuel Macron doit accueillir Ahmed Al-Charaa, président intérimaire des autorités syriennes de transition à l'Elysée, a appris CNEWS auprès du palais présidentiel. Au cours de cette rencontre, le président de la République «redira le soutien de la France à la construction d’une nouvelle Syrie, une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne».

Ahmed Al-Charaa était invité à se rendre en France dès début février par Emmanuel Macron. Cependant, sa venue était conditionnée à la formation d’un gouvernement syrien inclusif de «toutes les composantes de la société civile» et à des garanties de sécurité du pays. De ce fait, les premières discussions étaient jugées «tout à fait positives».

Des doutes sur ses capacités à contrôler certains combattants extrémistes

C’est ainsi que, finalement, le dirigeant syrien de transition a choisi la France pour sa première visite en Europe. D’après l’Elysée, la rencontre entre Emmanuel Macron et Ahmed Al-Charaa «s’inscrit dans la continuité de l’engagement historique de la France pour les Syriennes et les Syriens qui aspirent à la paix et à la démocratie».

Ahmed Al-Charaa a atteint le pouvoir en Syrie en décembre dernier. Depuis, il s'est efforcé de présenter «un visage rassurant», notamment à l'égard de la communauté internationale qui l'exhorte à respecter les libertés et protéger les minorités. En jeu, la levée des sanctions imposées au pouvoir de Bachar el-Assad.

Mais des massacres qui ont fait 1.700 morts, majoritairement alaouites, dans l'ouest du pays en mars, de récents combats avec des druzes et des sévices documentés par des ONG soulèvent des doutes sur la capacité des nouvelles autorités à contrôler certains combattants extrémistes qui leur sont affiliés.

Face à cette situation complexe, Emmanuel Macron rappellera ce mercredi au dirigeant syrien «ses exigences vis à vis du gouvernement syrien, au premier rang desquelles la stabilisation de la région et notamment du Liban, ainsi que la lutte contre le terrorisme, enjeu de sécurité pour les Syriens, pour tous les habitants de la région mais avant tout pour les Français», a dit l’Elysée.