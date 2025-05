«Arrêtez de vouloir réécrire l’Histoire» : l’opposition au maire de Marseille dénonce l’organisation d’une cérémonie de «l’autre 8 mai 1945»

Le premier groupe d’opposition au maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, a dénoncé la tenue d’une cérémonie de «l’autre 8 mai 1945», visant à reconnaître officiellement «les massacres commis en Algérie».

Un hommage qui suscite l’indignation. Alors que ce jeudi 8 mai est consacré au 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme et «la paix retrouvée en Europe», une autre cérémonie organisée par la mairie de Marseille ne passe pas du tout pour l’opposition.

En effet, ce jeudi, l’édile socialiste Benoît Payan participera à une cérémonie «de commémoration de l’autre 8 mai 1945». Celui-ci vise à «faire reconnaître officiellement les massacres commis en Algérie». Selon les historiens, plusieurs milliers d'Algériens sont morts à partir du 8 mai 1945, suite à des manifestations pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une cérémonie vivement dénoncée par le groupe «Une Volonté Pour Marseille». «Benoît Payan, qu’est-ce que cette autre cérémonie ? Cessez ces courbettes devant le régime d’Alger, arrêtez de vouloir réécrire l’Histoire, il n’y a qu’un seul 8 mai 1945 celui de la France, de ses Alliés, des Résistants», a déclaré l’opposition au maire socialiste sur X.

⁉️ Benoît Payan, qu’est-ce que cette autre cérémonie ? Cessez ces courbettes devant le régime d’Alger, arrêtez de vouloir réécrire l’Histoire, il n’y a qu’un seul 8 mai 1945 ➡️ celui de la France, de ses Alliés, des Résistants. 🇫🇷 pic.twitter.com/YUF5YzRIJ8 — Une Volonté Pour Marseille (@UVPMarseille) May 7, 2025

Benoît Payan n’est pas le seul à initier ce genre de cérémonie. En effet, une douzaine de parlementaires français, de gauche et du centre, ont fait savoir qu’ils participeront, en Algérie, dans le cadre du «travail mémoriel et la reconnaissance des crimes coloniaux par les plus hautes autorités de la République».