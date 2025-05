Le film «Conclave» est si précis que les cardinaux inexpériementés l'ont vu pour s'y préparer

Alors que le conclave pour élire le successeur du pape François a débuté, certains cardinaux ont pu se mettre à la page du défi qui les attendait en regardant un film éponyme à cette tradition pontificale.

Ils rattrapent leur retard. Au deuxième jour du conclave qui a débuté le 7 mai, les 133 cardinaux qui y participent ont été plus rapides que la veille pour faire leur choix, même si celui-ci s'est de nouveau avéré négatif, en témoigne la fumée noire qui est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine peu avant midi.

Mais comme le suggère le média 7sur7, les prélats - dont nombreux sont novices en matière de vote pontifical - pourraient avoir révisé leur gammes.

Un premier vote dont le résultat s'est fait désirer

En effet, de nombreux cardinaux ont peu de connaissances des us et coutumes du Vatican. La plupart de ces hauts dignitaires religieux ont été nommés par le pape François et n’ont ainsi jamais participé à un conclave.

Pour s’imaginer ce à quoi ils allaient faire face, certains d’entre eux ont même regardé le film «Conclave» en préparation, qu’ils ont qualifié d’«exceptionnellement précis». «Certains l’ont vu au cinéma», a confessé à Politico un religieux actuellement impliqué dans le conclave.

Car ce n'était pas gagné. Hier, alors que les cardinaux électeurs ouvraient le conclave par un premier vote, le résultat de ce dernier s'est largement fait désirer. La foule présente au Vatican a ainsi dû faire preuve de beaucoup de patience pour attendre le résultat du premier tour.

Aux alentours de 21h, une fumée noire s'est finalement élevée de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine, alors que la nuit tombait sur Rome. Reste à savoir, désormais, si les nouveaux votes de ce jeudi après-midi permettront de faire échapper une fumée blanche, signe de la nomination d'un nouveau souverain pontife, ou pas.