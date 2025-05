Météo : retour du soleil, orages... A quoi faut-il s'attendre pour ce week-end ?

Après un temps plus frais cette semaine, les températures vont de nouveau grimper ce week-end avec quelques orages, notamment sur la façade atlantique.

Quel temps va-t-il faire en ce week-end du 8-Mai ? Si les températures vont de nouveau passer la barre des 20 °C ce week-end, des averses orageuses sont à prévoir sur la façade atlantique, dès ce samedi. Selon Météo-France, le Nord-Est sera épargné, avec du soleil.

Perturbation orageuse de la pointe du Finistère au Pays basque

Ce samedi, les prévisionnistes de Météo-France prévoient «une perturbation orageuse, qui glissera le long de la façade atlantique. Des averses se développeront aussi l’après-midi sur le relief».

@Météo-France

Cette perturbation va se positionner de la pointe du Finistère au Pays basque et va s'étirer jusque dans le Limousin. En revanche, «le soleil dominera sur un quart nord-est». Du côté des températures, le seuil de la chaleur pourra être atteint en Aquitaine, avec 25 °C.

Dimanche sera sous les mêmes teintes, avec «des averses orageuses, qui pourraient devenir plus fréquentes sur une moitié ouest sud-ouest de la France, notamment sur les régions allant de la Bretagne à l’Aquitaine et aux Pyrénées, le soleil réservant ses faveurs aux régions du nord et de l’est».

@Météo-France

Dimanche, le seuil de chaleur sera atteint dans le nord de la Loire, avec 24 °C.