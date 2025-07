Orages : voici les 74 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé 74 départements en vigilance jaune pour la journée de ce samedi 19 juillet. En effet, des orages devraient commencer à toucher une grande partie de la France, alors que ce week-end s'annonce pluvieux.

La journée de ce samedi est marquée par une forte instabilité orageuse. Pas moins de 74 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France. Des cellules orageuses, parfois accompagnées de grêle et de rafales de vent, sont attendues dans une large partie du pays.

Sont concernés : L’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, l’Aude, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise.

© Météo-France

«Les premiers orages se forment sur la Normandie et les Pays de la Loire en 2e partie d'après-midi, mais de manière dispersée. Les pluies associées pourront être fortes mais resteront ponctuelles dans un premier temps, et accompagnées de rafales ne dépassant pas les 70 à 80 km/h, et de chutes de grêle occasionnelles, de taille petite à moyenne.» a rapporté Météo-France.

La prudence est donc impérative durant ce weekend qui s'annonce comme capricieux et principalement orageux.