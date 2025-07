Législative partielle à Paris : la commission nationale d'investiture de LR se réunit ce lundi

La commission nationale d’investiture (CNI) des Républicains doit se tenir ce lundi, sous la présidence de Bruno Retailleau, afin de déterminer quel candidat sera investi dans la 2e circonscription de Paris, revendiquée à la fois par Michel Barnier et par Rachida Dati.

Qui de Michel Barnier ou de Rachida Dati sera investi dans la deuxième circonscription de Paris ? C’est la question à laquelle devront répondre les élus des Républicains, ce lundi à 17h, à l’occasion de la commission nationale d’investiture (CNI), qui se déroulera dans une salle du 15e arrondissement de la capitale.

Les 99 membres de la CNI sont invités pour traiter un ordre du jour au cœur duquel sera posée la question de la députation dans cette circonscription. À la veille du rendez-vous, on estimait la participation attendue des élus à 50%, sachant qu’aucun vote par procuration ne sera possible.

deux candidats aux ambitions différentes

Après l’invalidation, par le Conseil constitutionnel, de l’élection du député macroniste sortant Jean Laussucq, la disponibilité du siège a suscité un vif intérêt chez les Républicains. À commencer par celui de l’ex-Premier ministre Michel Barnier (LR), qui a annoncé sa candidature le 15 juillet, profitant d’une occasion «en or» pour prendre une circonscription de la capitale réputée imperdable pour la droite. Pas de quoi impressionner la locale de l’étape, la ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, qui a aussitôt saisi la CNI et qui prépare aussi le terrain de son côté.

Pour éviter une guerre fratricide dont la droite à le secret, une réunion s’est tenue dimanche soir entre les deux principaux intéressés, et le président des LR, Bruno Retailleau, à Paris. L’objectif de cette réunion était d’apaiser les tensions entre les deux candidats, et de rappeler à chacun ses véritables ambitions. L'ancien Premier ministre Michel Barnier, à qui l'on prête des ambitions présidentielles, pourrait profiter de cette circonscription pour revenir au coeur du réacteur, tandis que Rachida Dati n’a jamais vraiment caché que son souhait le plus palpable demeure la mairie de Paris en 2026.

avantage Michel Barnier ?

Dès lors, la commission nationale d’investiture devrait opter pour assurer l’investiture de Michel Barnier dans la 2e circonscription de Paris et rassurer Rachida Dati pour les municipales dans la capitale. Il semble par ailleurs peu probable que la maire du 7e arrondissement soit désignée candidate par la commission nationale d'investiture des LR alors que Michel Barnier bénéficie du soutien du patron du parti, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Exclue des Républicains en 2024 après avoir été débauchée par Gabriel Attal pour entrer au sein de son gouvernement comme ministre de la Culture, Rachida Dati a depuis repris sa carte chez LR. Pendant la campagne interne à la présidence du parti, son entourage a soutenu Laurent Wauquiez face au ministre de l'Intérieur finalement victorieux.