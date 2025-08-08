Vendin-le-Vieil : une semaine après sa mise en fonction, la prison de haute sécurité est déjà entièrement occupée

Considérés parmi les plus dangereux de France, neuf nouveaux détenus sont arrivés cette nuit à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). La capacité maximale de la prison est désormais atteinte, a annoncé ce vendredi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.

Un établissement pour les 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France. La capacité maximum de la prison de Vendin-le-Vieil est déjà atteinte, seulement une semaine après sa mise en fonction. «La prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil est désormais occupée entièrement», a en effet annoncé sur X ce vendredi 8 août Gérald Darmanin.

La prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil est désormais occupée entièrement avec les 9 nouveaux détenus considérés comme très dangereux transférés cette nuit. Ils sont désormais 88 à être soumis à un régime de détention très strict qui les empêche d’avoir une influence… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 8, 2025

Si jeudi, le nombre d’individus détenus dans ce centre pénitencier s’élevait à soixante-dix neuf, l’arrivée de neuf autres détenus cette nuit, en plus de ceux qui arriveront en septembre depuis les Outre-mer, a permis de remplir totalement le centre pénitentiaire.

C'est notamment dans cet établissement qu'a été transféré le 24 juillet Mohamed Amra, dont l’évasion sanglante en mai 2024 dans l'Eure avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires.

Des transferts polémiques

Toutefois, les transferts à Vendin ne se sont pas faits sans remous. L'Association des avocats pénalistes (Adap) a déposé fin juillet des recours au Conseil d'État, pour demander l'annulation du décret sur les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. L'Adap reproche notamment «un manque de transparence lors de la détermination des personnes envisagées pour le placement» dans ces quartiers.

Des accusations fermement rejetées par le garde des Sceaux. «Ce n'est pas le ministre de la Justice qui a pris les noms et qui a dit : telle personne va dans tel endroit», a-t-il rétorqué jeudi.

En outre, les conditions de détention y sont «difficiles», mais elles «respectent parfaitement la dignité humaine», a précisé Gérald Darmanin. Selon lui, 80% des détenus transférés à Vendin-le-Vieil sont en détention provisoire.