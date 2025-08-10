Canicule : voici les 12 départements placés en vigilance rouge ce lundi

Météo France a placé 12 départements en vigilance rouge pour «canicule», ce lundi 11 août. Le sud-ouest de l’Hexagone est la principale région concernée par cette alerte où il fera jusqu’à 41 degrés.

Le Sud-Ouest en proie aux fortes chaleurs. Ce lundi 10 août, les habitants de cette région devront se montrer prudents puisque Météo-France a placé 12 départements en vigilance rouge pour «canicule». Selon le service public, le mercure grimpera jusqu’à 41 degrés à Toulouse.

Les départements concernés sont les suivants : l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

🔴🌡 #VigilanceRouge#Canicule sur 12 départements du Sud-Ouest à compter demain lundi 12h.



🟠La #VigilanceOrange#Canicule se poursuit sur un grand nombre de départements.



Pensez à adopter les bons comportements pour vous protéger des fortes chaleurs.

Des gestes à éviter

Face à cette alerte, Météo-France met en garde les habitants ainsi que les touristes présents dans cette région. En cas de vigilance rouge pour canicule, il est important de boire de l’eau et de mouiller son corps plusieurs fois par jour. Il est notamment fortement conseillé de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, comprises entre midi et 14 heures. Si vous êtes amené à vous retrouver à l’extérieur, pensez à porter un chapeau et des vêtements légers.

De plus, afin de maintenir une certaine fraîcheur dans votre maison, pensez à fermer les volets, rideaux et principalement les fenêtres. L’aération est efficace seulement la nuit, quand les températures redescendent. Et si vous le pouvez, «essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour», insiste le service météorologique. Évidemment, il est primordial de limiter toute activité physique ou sportive.

La SNCF anticipe les fortes chaleurs

Mais le Sud-Ouest n’est pas la seule région de France touchée par les fortes chaleurs. Une grande partie du pays est également en vigilance orange et jaune pour canicule. Seul le Nord de la France semble échapper à ces conditions. En ce qui concerne l’alerte rouge, elle sera déclenchée à partir de midi ce lundi et durera jusque dans la nuit, précise Météo-France. La prudence est donc de mise.

Et face à ces fortes chaleurs, souvent intenables, la SNCF a anticipé. Plusieurs lignes ont vu des trains supprimés au vu des conditions extrêmes prévues jusqu’à lundi. La société ferroviaire a indiqué que tous les passagers pourraient bénéficier d'un échange ou d'un remboursement sans retenue de leurs billets. Des places restent encore disponibles sur des trajets maintenus.